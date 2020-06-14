Здравоохранение 14.06.2020 16:05
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14.06.2020 16:05
Сорокоградусная жара, установившаяся в Волгоградской области, пока не повлияла на снижение уровня госпитализации больных с коронавирусом и не ускорила их выздоровление. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативный штаб региона, за последние сутки от коронавируса в регионе вылечился только один человек, тогда как 108 заболели. Сутками ранее излечившихся было 7 человек, а заболевших 109.
Отметим, что на сегодняшний день в больницах с COVID-19 находится 2910 человек, в том числе 172 ребенка. Еще у 2270 человек подозревают инфекцию, они также находятся в стационарах. Всего в регионе от коронавируса скончались 27 человек.
Напомним, что ранее заместитель председателя облздрава Николай Алимов оценил ситуацию с коронавирусом в Волгоградской области «как средней тяжести с тенденцией к стабилизации». Такая ситуация, по его словам, сложилась потому, что резкого прироста больных с коронавирусом не наблюдается, как и снижения заболеваемости. В облздраве не стали давать оценку тому, как 40-градусная жара влияет на активность коронавируса, пояснив, что это станет понятно через пару недель.
Между тем, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко накануне сообщил, что активность коронавируса в жару не снижается. Он сослался на опыт зарубежных стран, где температура давно уже держится на высоких цифрах.
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