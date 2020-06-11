



Более трехсот особей розовых и кудрявых пеликанов прилетели к местам кормления на нескольких секциях прудов-испарителей волгоградского «КАУСТИКа». Об этом ИА «Высота 102» сообщили на предприятии.

Первые пеликаны на прудах-испарителях появились в период весенней миграции двадцать лет назад. В нынешнем году первые несколько особей прилетели в конце марта, а в эти июньские дни их количество постоянно растет – пернатых привлекает богатая кормовая база водоемов с биологически очищенной водой.

Первые исследования орнитологической фауны на прудах начались в 2004 году и с тех пор проводятся регулярно. В 2017 году специалисты ГБУ ВО «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» в течение нескольких месяцев проводили мониторинг орнитологической ситуации на этих искусственных водоемах «КАУСТИКа». Ученые с помощью GPS-навигатора регистрировали координаты встреч всех птиц «краснокнижных» видов, проводили абсолютный учет их численности. Сотрудники природного парка достоверно подтвердили, что на прудах-испарителях АО «КАУСТИК» обитает 21 вид пернатых, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, из которых 16 видов – в Красной книге России. Кроме пеликанов эти водоемы ежегодно привлекают своей кормовой базой и условиями пребывания колпиц, караваек, ходулочников, шилоклювок, большого веретенника и других «краснокнижных» птиц. Всего за полгода наблюдений орнитологи природного парка зафиксировали здесь 108 видов птиц, более половины из которых предпочитают гнездиться и выводить потомство именно в этих местах.





«Эти антропогенные пруды КАУСТИКа по своему орнитологическому разнообразию схожи с естественными экологическими системами и очень важны для видового разнообразия орнитофауны всей Волгоградской области, - говорит кандидат биологических наук, специалист ГБУ ВО «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» Елена Гугуева. – А для некоторых птиц эти пруды являются практически единственным в регионе местом гнездования. Водоёмы удобно расположены на путях миграции многих видов. В течение лета количество тех же пеликанов, прилетающих сюда для кормежки из водоемов соседних Ростовской области и Калмыкии, постоянно увеличивается».

Пруды-испарители АО «КАУСТИК» являются важным элементом сложной системы биологических очистных сооружений предприятия. Этот комплекс предназначен для очистки и водоотведения промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод предприятий и населения Красноармейского и Кировского районов Волгограда. В результате многоуровневой биологической очистки стоков, в том числе и с помощью специального биоценоза активного ила, в пруды-испарители поступает биологически очищенная вода, по своим физико-химическим свойствам приближенная к воде естественных природных водоемов.

«Аккредитованная лаборатория экологического центра аналитического контроля регулярно проводит исследования биологически очищенной воды прудов-испарителей «КАУСТИКа» по более чем 30 показателям, - говорит заместитель главного эколога АО «КАУСТИК» Игорь Поддубный. – Результаты многолетнего мониторинга состава и свойств биологически очищенной воды подтверждают стабильное соответствие качества воды установленным нормативам, а результаты мониторинга орнитофауны прудов-испарителей наглядно свидетельствуют о том, что эти пруды эффективно выполняют функцию водоемов природоохранного назначения и способствуют сохранению биоразнообразия водно-болотных угодий Нижней Волги»

Фото «Информационного агентства Волгограда»



