Политика

В Волгограде за Конституцию проголосуют под чутким наблюдением армии Татьяны Гензе

Политика 09.06.2020 12:00
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09.06.2020 12:00


4500 человек в Волгоградской области выразили готовность стать наблюдателями в ходе голосования за поправки в Конституцию РФ. Об этом пишет телеграмм-канал облизиркома со ссылкой на председателя общественной палаты региона Татьяну Гензе, сообщает ИА «Высота 102».
Сегодня избирательная комиссия области заключила с общественной палатой области соглашение о взаимодействии при проведении голосования. На следующей неделе стартуетт обучение наблюдателей при участии членов комиссий.
Без внимания главной активистки области Татьяны Гензе не обходится ни одно важное социально-политическое событие в регионе. Выборы, референдум за перевод стрелок часов, голосование за выбор имени аэропорта, выход парикмахерских из режима самоизоляции, а теперь еще и за поправки в главный закон государства – реализация практически стратегически важных мероприятий в области немыслима без вклада опытной общественницы.
Татьяне Гензе не привыкать работать в условиях многозадачности. Она успешно совмещает работу в палате с руководством областным советом профсоюзов. Также она входит в состав совета по реализации приоритетных проектов развития Волгоградской области. В недавнем прошлом являлась еще и сопредседателем регионального штаба ОНФ.

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