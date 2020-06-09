



4500 человек в Волгоградской области выразили готовность стать наблюдателями в ходе голосования за поправки в Конституцию РФ. Об этом пишет телеграмм-канал облизиркома со ссылкой на председателя общественной палаты региона Татьяну Гензе, сообщает ИА «Высота 102».

Сегодня избирательная комиссия области заключила с общественной палатой области соглашение о взаимодействии при проведении голосования. На следующей неделе стартуетт обучение наблюдателей при участии членов комиссий.

Без внимания главной активистки области Татьяны Гензе не обходится ни одно важное социально-политическое событие в регионе. Выборы, референдум за перевод стрелок часов, голосование за выбор имени аэропорта, выход парикмахерских из режима самоизоляции, а теперь еще и за поправки в главный закон государства – реализация практически стратегически важных мероприятий в области немыслима без вклада опытной общественницы.

Татьяне Гензе не привыкать работать в условиях многозадачности. Она успешно совмещает работу в палате с руководством областным советом профсоюзов. Также она входит в состав совета по реализации приоритетных проектов развития Волгоградской области. В недавнем прошлом являлась еще и сопредседателем регионального штаба ОНФ.



