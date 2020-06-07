Борьба с коррупцией

Обнародованы зарплаты директоров волгоградских колледжей и техникумов

Борьба с коррупцией 07.06.2020 20:43
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07.06.2020 20:43


Комитет образования и науки Волгоградской области опубликовал средние зарплаты руководителей, заместителей и главных бухгалтеров колледжей, техникумов, училищ и других учреждений, подведомственных органу исполнительной власти. Как сообщает ИА «Высота 102», самая высокая зарплата в прошлом году была у ректора ГАУ «Волгоградская государственная академия последипломного образования» Светланы Куликовой – 110,9 тысяч рублей. Сергей Абрамов, директор Волгоградского экономико-технического колледжа зарабатывал в прошлом году 105,9 тысячи рублей в месяц. На третьем месте по уровню зарплаты – директор Волгоградского строительного техникума Галина Голикова - 104,9 тысячи рублей. Заработок директора Волгоградского технологического колледжа Оксаны Петровой составлял 104,3 тысячи рублей в месяц. 
Николай Корнеев в должности директора Дубовского зооветеринарного колледжа получал 103,3 тысячи рублей. Неплохой заработок зафиксирован и у директора Волгоградского социально-педагогического колледжа Александра Калинина. Бывший заместитель тоже бывшего мэра Волгограда Романа Гребенникова получает на этом посту 102 тысячи рублей в месяц. 
Средняя зарплата  руководителя Волжского политехнического техникума Сергея Саяпина составляла 100,2 тысячи рублей в месяц. Директор Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли Сергей Самохвалов получал 98,7 тысяч рублей в месяц, а директор Волгоградского индустриального техникума Сергей Полонский  -  95,7 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше выходило у директора Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина Сергей Лиховцова – 95,3 тысячи рублей. 
Бывший депутат Волгоградской областной думы Эдуард Давыдовский получал на посту директора казачьего кадетского корпуса имени Недорубова в 2019 году почти 90 тысяч рублей в месяц. Руководители других кадетских корпусов, расположенных в районах, зарабатывали в прошлом году почти в 2 раза меньше. 
Средняя зарплата директоров профучилищ региона составляла около 50-60 тысяч рублей. 

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