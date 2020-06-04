Приспустить маски советуют волгоградцам перед голосованием за Конституцию





Исчерпывающий перечень рекомендаций организаторам, участникам голосования за Конституцию и даже журналистам подготовила Анна Попова. Документы, опубликованные в сети, внимательно изучают в региональном избиркоме и органах власти Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Если для простых избирателей это просто советы главного санитарного врача России, то для чиновников и членов избиркомов – руководство к действию. Всероссийское голосование за Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля включительно.

Революционным для избирательного процесса страны стало предложение руководителя Роспотребнадзора оборудовать площадки для голосования на открытом воздухе возле входа на участки. Для этого, как указано в рекомендациях, можно использовать веранды, навесы, армейские палатки или тенты. В Волгоградском облизбиркоме вариант уличного голосования держат про запас, если ухудшится санитарно-эпидемиологическая ситуация. Вблизи каждого участка должна быть санитарная комната для мытья рук, оборудованная одноразовыми полотенцами или электросушилками.

На подступах к УИКу участников голосования будут ждать специально обученные люди в одноразовых халатах с бесконтактными термометрами в руках. Представителям СМИ желательно облачиться в защитные комбинезоны, очки, респираторы, латексные перчатки и надеть бахилы – на случай выездного голосования к заболевшему, который сидит на карантине.

Должны предусмотреть в облизбиркоме и еще одно отдельное помещение, в котором при необходимости до приезда медиков изолируют избирателей с температурой. Не стоит думать, что такие граждане останутся не у дел. «Должна быть обеспечена возможность проголосовать с использованием переносного ящика», - гласит пункт 1.4 рекомендаций главного санитарного врача России.

Всем остальным избирателям настоятельно советуют придерживаться «схемы передвижения» по участку, которую зарисуют и повесят на видное место. Голосующему не рекомендуется «заходить за линии движения при нахождении на предыдущей линии другого участника».





Избиркому придется озаботиться разграничением по времени потоков людских масс. Предлагается распределить по дням явку жителей определенных домов, сотрудников полиции, военных и т.д. Социальная дистанция в 1,5-2 метра должна соблюдаться не только между людьми, но и предметами мебели – столами и кабинками, в которых, кстати, не будет передних шторок.

О членах комиссий организаторы голосования проявят особую заботу – обеспечат запасом воды для питья каждые 15 минут. На входе в помещение оборудуют пункты размещения антисептиков и выдачи масок с перчатками.

Судя по тексту рекомендаций Анны Поповой, избиркомы должны сделать ставку на выездное голосование «с возможно широким охватом участников». Роспотребнадзор советует властям обеспечить комиссии достаточным количеством автомобилей.





Избиркомы и общественные палаты обязаны подумать о формировании и «скамейки запасных». В случае ухудшения самочувствия ответственных сотрудников их оперативно заменят на новых людей.

Дни голосования за Конституцию, по всей видимости, пропахнут «Белизной». Главный санитарный врач страны говорит о важности ежечасной уборки УИКов с использованием дезинфицирующих средств. Анна Попова подумала и о том, кому придется неустанно махать швабрами. «Привлечь клининговые компании или специально обученных людей», - заботливо прописано в Рекомендациях. Члены участковых комиссий, среди которых традиционно много бюджетников, догадываются, о ком идет речь.

Отдельные просьбы у главы Роспотребнадзора есть к электорату. Участникам плебисцита, предъявляя паспорт члену комиссии, нужно будет оголить лицо. «С целью идентификации личности гражданам необходимо кратковременно снять (опустить) маску», - до мелочей продумала сценарий дня голосования глава федеральной службы. Избирателям велено являться на участки с собственными авторучками, в кабинках делать минимум телодвижений, чтобы не касаться стенок. Людям на участках категорически запрещено есть, пить, совершать рукопожатия и другие физические контакты.

В случае голосования на дому после ухода членов комиссии Анна Попова советует избирателям не полениться и старательно вымыть квартиру с антисептиками.



