Волгоградцев призвали принять участие в голосовании по Конституции





Принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию жителей Волгоградской области призвал Олег Савченко - председатель комиссии облдумы по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития региона. «Уверен, что большинство граждан, неравнодушны к судьбе страны, готовы осознанно проголосовать за наше будущее, за самые главные ценности государства, за его нерушимые устои», - среди архиважных пунктов поправок в Конституцию Олег Савченко назвал пункт, связанный с территориальной целостностью РФ. «Надо закрыть навсегда, перелистнуть эту страницу, связанную с какими-то географическими претензиями наших соседей по поводу территории РФ. Всё, там стоит жирная точка. Мы не имеем права ни сантиметра своей территории ни при каких обстоятельствах отдавать кому-либо», - говорит депутат.

Кроме того, Олег Савченко обратил внимание на важность поправок, запрещающих претендентам на государственные посты иметь иностранное гражданство, а также положений, касающихся традиционного института семьи:

«Все мы знаем, обсуждаем все эти новые, модные течения, связанные с медицинскими какими-то операциями по изменению пола. Каждый человек волен выбирать, кем ему быть. Но мы в Конституции, основном законе страны, должны сказать четко и ясно: у нас исторические, культурные, в конце концов, природные ценности - это мужчина и женщина. И это и есть - семья. И в этом союзе рождаются дети. Любовь, естественно, должна быть, отношения. И только так мы можем решить демографическую проблему».





Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. В Волгоградской области жители смогут голосовать в течение семи дней - начиная с 25 июня.



