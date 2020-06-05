Волгоградцев призвали принять участие в голосовании по Конституции

Политика 05.06.2020 09:42
0
05.06.2020 09:42
Принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию жителей Волгоградской области призвал Олег Савченко - председатель комиссии облдумы по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития региона. «Уверен, что большинство граждан, неравнодушны к судьбе страны, готовы осознанно проголосовать за наше будущее, за самые главные ценности государства, за его нерушимые устои», - среди архиважных пунктов поправок в Конституцию Олег Савченко назвал пункт, связанный с территориальной целостностью РФ. «Надо закрыть навсегда, перелистнуть эту страницу, связанную с какими-то географическими претензиями наших соседей по поводу территории РФ. Всё, там стоит жирная точка. Мы не имеем права ни сантиметра своей территории ни при каких обстоятельствах отдавать кому-либо», - говорит депутат.
Кроме того, Олег Савченко обратил внимание на важность поправок, запрещающих претендентам на государственные посты иметь иностранное гражданство, а также положений, касающихся традиционного института семьи:
«Все мы знаем, обсуждаем все эти новые, модные течения, связанные с медицинскими какими-то операциями по изменению пола. Каждый человек волен выбирать, кем ему быть. Но мы в Конституции, основном законе страны, должны сказать четко и ясно: у нас исторические, культурные, в конце концов, природные ценности - это мужчина и женщина. И это и есть - семья. И в этом союзе рождаются дети. Любовь, естественно, должна быть, отношения. И только так мы можем решить демографическую проблему».
Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. В Волгоградской области жители смогут голосовать в течение семи дней - начиная с 25 июня.
Реклама
Волгоградские депутаты разрешат себе 4 дня в месяц работать на благо избирателей27.05.2020 17:26
Политика 27.05.2020 17:26
Волгоградская гордума лишилась депутата27.05.2020 08:57
Политика 27.05.2020 08:57
Избиркому Волгоградской области разрешат откладывать выборы в долгий ящик25.05.2020 16:42
Политика 25.05.2020 16:42
Волгоградская гордума разрушила бизнес-мечту помощника депутата29.04.2020 14:50
Политика 29.04.2020 14:50
Волгоградский депутат расстается с мандатом ради государственного чина28.04.2020 13:49
Политика 28.04.2020 13:49
Юрий Чехов ушел с поста руководителя Волгоградского реготделения «Деловой России»28.04.2020 13:34
Политика 28.04.2020 13:34
Волгоградский губернатор впервые провел оперативное совещание в режиме онлайн06.04.2020 12:27
Политика 06.04.2020 12:27
Депутаты Волгоградской облдумы подали декларации за 2019 год01.04.2020 11:56
Политика 01.04.2020 11:56
Депутаты Волгоградской облдумы сами себя отправили на удаленку31.03.2020 10:03
Политика 31.03.2020 10:03
В Волгоградской области готовят новые ограничительные меры по борьбе с COVID-1930.03.2020 16:10
Политика 30.03.2020 16:10
Олег Савченко стал «костью в горле» оппозиции за отстаивание традиционных семейных ценностей30.03.2020 12:13
Политика 30.03.2020 12:13
Волгоградские коммунисты провели массовое собрание с участием глубоко пожилых людей28.03.2020 18:34
Политика 28.03.2020 18:34
В Волгограде отправленным по домам школьникам готовят продуктовые наборы27.03.2020 08:47
Политика 27.03.2020 08:47
Пандемия не повлияла на желание волгоградских депутатов спросить народ о времени26.03.2020 12:50
Политика 26.03.2020 12:50
Владимир Путин отправил россиян на недельный отдых из-за коронавируса25.03.2020 17:33
Политика 25.03.2020 17:33
Реклама