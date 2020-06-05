Политика

Волгоградцев призвали принять участие в голосовании по Конституции

Политика 05.06.2020 09:42
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05.06.2020 09:42


Принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию жителей Волгоградской области призвал Олег Савченко - председатель комиссии облдумы по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития региона. «Уверен, что большинство граждан, неравнодушны к судьбе страны, готовы осознанно проголосовать за наше будущее, за самые главные ценности государства, за его нерушимые устои», - среди архиважных пунктов поправок в Конституцию Олег Савченко назвал пункт, связанный с территориальной целостностью РФ. «Надо закрыть навсегда, перелистнуть эту страницу, связанную с какими-то географическими претензиями наших соседей по поводу территории РФ. Всё, там стоит жирная точка. Мы не имеем права ни сантиметра своей территории ни при каких обстоятельствах отдавать кому-либо», - говорит депутат.
Кроме того, Олег Савченко обратил внимание на важность поправок, запрещающих претендентам на государственные посты иметь иностранное гражданство, а также положений, касающихся традиционного института семьи:
«Все мы знаем, обсуждаем все эти новые, модные течения, связанные с медицинскими какими-то операциями по изменению пола. Каждый человек волен выбирать, кем ему быть. Но мы в Конституции, основном законе страны, должны сказать четко и ясно: у нас исторические, культурные, в конце концов, природные ценности - это мужчина и женщина. И это и есть - семья. И в этом союзе рождаются дети. Любовь, естественно, должна быть, отношения.  И только так мы можем решить демографическую проблему».

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. В Волгоградской области жители смогут голосовать в течение семи дней - начиная с 25 июня. 

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