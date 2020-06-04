Как оплатить электроэнергию без квитанции





Абонентам ПАО «Волгоградэнергосбыт» начислена сумма для оплаты электроэнергии за май, бумажные квитанции уже отправлены по адресам. Однако оплатить свет можно и без квитанции с помощью онлайн-сервисов или терминалов «Сбербанка» напоминает читателям ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Для этого в «Личном кабинете» клиента на сайте energosale34.ru или в мобильном приложении достаточно ввести лицевой счёт, и сумма к оплате определится автоматически.

Личном кабинете на сайте компании или в мобильном приложении на смартфоне, либо настроить ее получение в электронном виде на e-mail. Также для физических лиц на сайте компании реализована возможность по подписке на электронную квитанцию без регистрации в Личном кабинете. Для этого необходимо на главной странице сайта https://energosale34.ru выбрать опцию «Подписаться на электронную квитанцию» и следовать дальнейшим инструкциям по подключению электронного платежного документа. Саму квитанцию можно скачать вна сайте компании или в мобильном приложении на смартфоне, либо настроить ее получение в электронном виде на e-mail. Также для физических лиц на сайте компании реализована возможность по подписке на электронную квитанцию без регистрации в Личном кабинете. Для этого необходимо на главной странице сайтавыбрать опцию «Подписаться на электронную квитанцию» и следовать дальнейшим инструкциям по подключению электронного платежного документа.

В настоящее время 62 тысяч абонентов ПАО «Волгоградэнергосбыт» уже подписаны на получение квитанции за электроэнергию

цифровых сервисов компании, который помогает потребителю наладить дистанционное взаимодействие с компанией в период ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией». «Преимущества электронной квитанции перед бумажным аналогом очевидны: она не теряется, её всегда можно распечатать из электронной почты или Личного кабинета на сайте компании, – отмечают в пресс-службе компании. – Поступает электронный документ в формате PDF уже 1-го числа месяца, следующего за расчетным. Это удобно, а в нынешний период ограничительных мер, связанных с коронавирусом, еще и безопасно, так как электронную квитанцию можно оплатить банковской картой онлайн, не выходя из дома. При этом получение электронной квитанции – только один изкомпании, который помогает потребителю наладить дистанционное взаимодействие с компанией в период ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией».



