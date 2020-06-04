Экономика

Как оплатить электроэнергию без квитанции

Экономика 04.06.2020 10:38
0
04.06.2020 10:38


Абонентам ПАО «Волгоградэнергосбыт» начислена сумма для оплаты электроэнергии за май, бумажные квитанции уже отправлены по адресам. Однако  оплатить свет можно и без квитанции  с помощью онлайн-сервисов или терминалов «Сбербанка»  напоминает читателям ИА «Высота 102» пресс-служба компании.  Для этого в «Личном кабинете» клиента на сайте energosale34.ru или  в мобильном приложении достаточно ввести лицевой счёт, и сумма к оплате определится автоматически.
Саму квитанцию можно скачать в Личном кабинете  на сайте компании или в мобильном приложении на смартфоне, либо настроить ее получение в электронном виде на e-mail. Также для  физических лиц на сайте компании реализована  возможность по подписке на электронную квитанцию без регистрации в Личном кабинете. Для этого необходимо на главной странице сайта https://energosale34.ru выбрать опцию «Подписаться на электронную квитанцию» и следовать дальнейшим инструкциям по подключению электронного платежного документа.
В настоящее время  62 тысяч абонентов ПАО «Волгоградэнергосбыт» уже подписаны на получение  квитанции за электроэнергию
«Преимущества электронной квитанции перед бумажным аналогом очевидны: она не теряется, её всегда можно распечатать из электронной почты или Личного кабинета на сайте компании, – отмечают в пресс-службе компании. – Поступает электронный документ в формате PDF уже 1-го числа месяца, следующего за расчетным. Это  удобно, а в нынешний период ограничительных мер, связанных с коронавирусом, еще и безопасно, так как электронную квитанцию можно оплатить банковской картой онлайн, не выходя из дома. При  этом получение электронной квитанции – только один из цифровых сервисов компании, который помогает потребителю наладить дистанционное взаимодействие с компанией в период ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Экономика
04.06.2020 12:00
Экономика 04.06.2020 12:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2020 14:02
Экономика 03.06.2020 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2020 13:00
Экономика 03.06.2020 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2020 12:39
Экономика 03.06.2020 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2020 17:40
Экономика 02.06.2020 17:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2020 15:59
Экономика 02.06.2020 15:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2020 13:28
Экономика 02.06.2020 13:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.06.2020 19:00
Экономика 01.06.2020 19:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.06.2020 16:16
Экономика 01.06.2020 16:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.06.2020 13:52
Экономика 01.06.2020 13:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.05.2020 15:12
Экономика 30.05.2020 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.05.2020 11:18
Экономика 29.05.2020 11:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.05.2020 10:03
Экономика 29.05.2020 10:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.05.2020 09:39
Экономика 29.05.2020 09:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.05.2020 17:33
Экономика 28.05.2020 17:33
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:11
С набережной Волгограда украли два шезлонгаСмотреть фотографии
13:08
Экс-начальник отдела СУ СКР по Волгоградской области выслушал приговорСмотреть фотографии
12:51
В Волгограде бывший майор полиции получил 10 лет за мошенничествоСмотреть фотографии
12:09
Новой жертвой коронавируса в Волгоградской области стал житель Быковского районаСмотреть фотографии
12:00
Клиенты Сбербанка в Волгоградской области предпочитают оплачивать услуги ЖКХ онлайнСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области увеличилось количество жертв от коронавирусаСмотреть фотографии
11:14
В Волгоградской области частные перевозчики «отбивают» убытки из-за пандемии за счет пассажировСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде отдых школьников на пруду обернулся трагедиейСмотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области директора учреждения осудят за получение взятки в виде мангалаСмотреть фотографии
10:38
Как оплатить электроэнергию без квитанцииСмотреть фотографии
09:58
Под Волгоградом мотоциклист врезался в трактор, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:56
В Волгоградской области назвали умирающие районыСмотреть фотографии
08:59
В Волгоградской области отловили упорных нарушителей масочного режимаСмотреть фотографии
06:48
В Волгограде колонны техники после дезинфекции начнут репетиции парада ПобедыСмотреть фотографии
22:08
Мэрия Волгограда успокоила жильцов дома №13 по улице МираСмотреть фотографии
21:38
«Обстановка напряженная»: волгоградцев попросили прислушаться к своему дыханиюСмотреть фотографии
19:02
Волгоградскому ГУП не хватило денег на зарплатуСмотреть фотографии
17:29
На Мира не до мира: скандал разгорается вокруг дома в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:10
Волгоградский избирком готовится к уличному голосованию за КонституциюСмотреть фотографии
16:16
«Гард» и самолеты: в Волгоградской области готовят удар по саранчеСмотреть фотографии
15:51
РУСАЛ объявляет грантовый конкурс по экологическим проектамСмотреть фотографии
15:41
В Волгоградской области отпечатали 1,8 млн бюллетеней для голосования за КонституциюСмотреть фотографии
14:37
Под Волгоградом операция по поиску пропавшего грибника завершилась успехомСмотреть фотографии
14:28
Под Волгоградом автоугонщик неделями рыл землю ради «покатушек» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:50
Два человека скончались в зараженном коронавирусом интернате в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:37
Коронавирус проник в ведомственную больницу ВолгоградаСмотреть фотографии
12:37
В Волгоградской области сотне работников погасили копеечные долги по зарплатеСмотреть фотографии
12:14
Под Волгоградом вторые сутки ищут пропавшего грибникаСмотреть фотографии
11:46
Кривая заражений коронавирусом в Волгоградской области выравниваетсяСмотреть фотографии
11:10
«Ростелеком»: он-лайн активности привлекли детей и родителейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 