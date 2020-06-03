Экология

«Гард» и самолеты: в Волгоградской области готовят удар по саранче

Экология 03.06.2020 16:16
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03.06.2020 16:16


Основной удар по саранчовым нанесут в Среднеахтубинском, Ленинском, Быковском и Жирновском районах. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в администрации региона, именно на этих территориях сосредоточено наибольшее количество вредителей.
Большой комплекс истребительных мероприятий также предстоит провести в Николаевском, Суровикинском, Городищенском, Серафимовическом, Палласовском, Камышинском, Светлоярском, Октябрьском и Котельниковском районах.
Для этого задействуют различную спецтехнику, в том числе около 10 самолетов, а также установки "Гард" — одно такое устройство способно обрабатывать до 2000 гектаров, а его эффективность в 10 раз выше, чем у штанговых наземных опрыскивателей.
"В отдельных районах уже видны прыгающие насекомые — обо всех очагах нам известно, территории находятся под наблюдением. Специалисты регулярно выезжают на место для контрольных замеров. Обработка территорий начнется уже в ближайшее время, как только количество отродившихся кубышек составит 90% — именно в этом случае будет достигнут максимально позитивный результат от применения специализированных препаратов, которые действуют на уже сформированную особь, а не на кубышку, — отметила руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Волгоградской области Раиса Липчанская. — При кажущейся массовости стаи на сегодняшний день саранча не представляет опасности — особи не достигли зрелости и не способны перемещаться на большие расстояния".
Отмечается, что в текущем году саранчовые обнаружены на территории в 42 тысячи гектаров, что менее 1% от общей площади земель сельхозназначения Волгоградской области. 

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