«Гард» и самолеты: в Волгоградской области готовят удар по саранче





Основной удар по саранчовым нанесут в Среднеахтубинском, Ленинском, Быковском и Жирновском районах. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в администрации региона, именно на этих территориях сосредоточено наибольшее количество вредителей.

Большой комплекс истребительных мероприятий также предстоит провести в Николаевском, Суровикинском, Городищенском, Серафимовическом, Палласовском, Камышинском, Светлоярском, Октябрьском и Котельниковском районах.

Для этого задействуют различную спецтехнику, в том числе около 10 самолетов, а также установки "Гард" — одно такое устройство способно обрабатывать до 2000 гектаров, а его эффективность в 10 раз выше, чем у штанговых наземных опрыскивателей.

"В отдельных районах уже видны прыгающие насекомые — обо всех очагах нам известно, территории находятся под наблюдением. Специалисты регулярно выезжают на место для контрольных замеров. Обработка территорий начнется уже в ближайшее время, как только количество отродившихся кубышек составит 90% — именно в этом случае будет достигнут максимально позитивный результат от применения специализированных препаратов, которые действуют на уже сформированную особь, а не на кубышку, — отметила руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Волгоградской области Раиса Липчанская. — При кажущейся массовости стаи на сегодняшний день саранча не представляет опасности — особи не достигли зрелости и не способны перемещаться на большие расстояния".

Отмечается, что в текущем году саранчовые обнаружены на территории в 42 тысячи гектаров, что менее 1% от общей площади земель сельхозназначения Волгоградской области.



