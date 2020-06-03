Политика 03.06.2020 15:41
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03.06.2020 15:41
Завтра, 4 июля, в Волгоградский облизбирком поступит свежий тираж бюллетеней для голосования за Конституцию. Как заявил сегодня журналистам председатель облизбиркома Виктор Черячукин, всего отпечатано 1 млн 841 тысяча 319 листов – по количеству избирателей в регионе, сообщает ИА «Высота 102».
Голосование за поправки в основной российский закон пройдет в течение семи дней с 25 июня. 1 июля участки будут работать с 8.00 до 20.00. Выразить свое мнение по поводу обновления Конституции можно будет и на дому, куда с переносными урнами будут выезжать члены комиссий. Помимо 1480 основных участков созданы 11 дополнительных – в местах временного пребывания избирателей. Облизбирком планирует задействовать 150 комплексов обработки избирательных бюллетеней. На остальных будет использоваться технология QR-кодирования.
Извещать жителей Волгоградской области о предстоящем важном политическом событии ИКВО планирует при помощи бесконтактных способов информирования. В ход пойдут наружная реклама, плакаты, аудио- и видеоролики в СМИ. Приглашения избирателям разбросают по почтовым ящикам.
С 5 по 21 июня граждане смогут подать заявления для голосования по месту пребывания. Сделать этого можно будет через сайт госуслуг, МФЦ или в территориальных избиркомах. В рабочие дни – с 16 до 20.00, 12 июня и в выходные дни – с 10 до 14 часов. С 16 по 21 июня для этих целей будут работать и участковые комиссии.
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