Экономика 02.06.2020 13:28
0
02.06.2020 13:28
Администрация Волгограда объявила аукцион на привлечение кредитных средств в размере 1 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», департамент финансов мэрии разместил извещение о проведении электронного аукциона с начальной стоимостью 139,8 миллиона рублей на пользование займом на срок до 730 дней. Особенностью оплаты по данному контракту является процентная ставка – она будет рассчитываться, исходя из ключевой ставки ЦРБ и минимальной надбавки. Напомним, в настоящее время ставка ЦРБ составляет 5,5%. В последнее время она имеет тенденцию к снижению – еще около года назад она была на уровне 7,5%. При дальнейшем снижении процентной ставки бюджет Волгограда может сэкономить приличную сумму.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что администрация Волгограда оформила займ в размере 1 миллиарда рублей для целей перекредитования. Оплата по контракту составила 158 миллионов рублей. В мэрии поясняли, что данная закупка не повлечет долговой нагрузки на бюджет.
Реклама
Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня02.06.2020 17:40
Экономика 02.06.2020 17:40
Сады Придонья поддерживают новый формат проведения мероприятий02.06.2020 15:59
Экономика 02.06.2020 15:59
Компания «Флор Ателье»: букеты, шары и море позитива на любой случай01.06.2020 19:00
Экономика 01.06.2020 19:00
80% компаний МСБ отметили снижение спроса с начала пандемии коронавируса01.06.2020 16:16
Экономика 01.06.2020 16:16
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых01.06.2020 13:52
Экономика 01.06.2020 13:52
Сбербанк в Поволжье одобрил порядка 300 заявок от малого бизнеса по госпрограмме кредитования под 2% годовых30.05.2020 15:12
Экономика 30.05.2020 15:12
"Не до веселья": сотрудникам парка развлечений в Волгограде отказали в выплате зарплаты от Путина29.05.2020 11:18
Экономика 29.05.2020 11:18
Как сэкономить в кризис?29.05.2020 10:03
Экономика 29.05.2020 10:03
Сотрудники предприятий группы компаний «НИКОХИМ» получают профессиональные награды ко Дню химика29.05.2020 09:39
Экономика 29.05.2020 09:39
Сбербанк рассказал о поддержке бизнеса в новых условиях рынка на онлайн-конференции «Время возможностей»28.05.2020 17:33
Экономика 28.05.2020 17:33
ВТБ в Волгоградской области поддержал клиентов более чем на 1 млрд рублей28.05.2020 17:23
Экономика 28.05.2020 17:23
Easy Смузи совершили квантовый скачок28.05.2020 16:40
Экономика 28.05.2020 16:40
Все под контролем: ТОП правил подготовки автомобиля к летнему сезону28.05.2020 15:12
Экономика 28.05.2020 15:12
В АО «КАУСТИК» подведены итоги творческого конкурса ко Дню химика28.05.2020 10:20
Экономика 28.05.2020 10:20
Как волгоградские предприниматели переживают самоизоляцию27.05.2020 17:06
Экономика 27.05.2020 17:06
Реклама