Экономика

Власти Волгограда намерены сэкономить на перекредитовании 1 миллиарда рублей

Экономика 02.06.2020 13:28
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02.06.2020 13:28


Администрация Волгограда объявила аукцион на привлечение кредитных средств в размере 1 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», департамент финансов мэрии разместил извещение о проведении электронного аукциона с начальной стоимостью 139,8 миллиона рублей на пользование займом на срок до 730 дней. Особенностью оплаты по данному контракту является процентная ставка – она будет рассчитываться, исходя из ключевой ставки ЦРБ и минимальной надбавки. Напомним, в настоящее время ставка ЦРБ составляет 5,5%. В последнее время она имеет тенденцию к снижению – еще около года назад она была на уровне 7,5%. При дальнейшем снижении процентной ставки бюджет Волгограда может сэкономить приличную сумму. 
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что администрация Волгограда оформила займ в размере 1 миллиарда рублей для целей перекредитования. Оплата по контракту составила 158 миллионов рублей. В мэрии поясняли, что данная закупка не повлечет долговой нагрузки на бюджет.

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