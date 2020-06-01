Общество 01.06.2020 11:57
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01.06.2020 11:57
О возможности возобновления работы детских садов сегодня шла речь на оперативном совещании, которое провел со своими подчиненными губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе обладминистрации, глава региона сообщил руководителям профильным ведомств, что по вопросу открытия детских садов поступает много обращений от жителей.
"Прошу представить в оперативный штаб предложения по поэтапному снятию карантинных мер с работы дошкольных учреждений, прежде всего детских садов, — при неукоснительном соблюдении санитарных правил в этот период. А также предложения о возможности возобновления работы пригородных межмуниципальных регулярных автобусных маршрутов, востребованных жителями, — с безусловным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил как организаторами перевозок, так и пассажирами", - заявил на оперативном совещании глава региона.
Губернатор также акцентировал внимание профильных ведомств на выплатах единовременных пособий на детей в возрасте от трех до 16 лет. Заявки на получение дополнительной помощи от государства в размере 10 тысяч рублей оформили родители более 300 тысяч юных жителей Волгоградской области. "Прошу взять на контроль полноту и своевременность данных выплат", — подчеркнул Андрей Бочаров.
Напомним, режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 16 июня.
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