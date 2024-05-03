В Волгограде после публикации «Высоты 102» занялись беспризорной свалкой





Сегодня, 3 мая, в СНТ «Металлург» в Краснооктябрьском районе Волгограда начали расчищать мусорные завалы, годами копившиеся на границе дачного поселка. Об этом сообщили V102.RU садоводы.





Ранее, напомним, жители Волгограда пожаловались на горы мусора на границе с СНТ. Свалка начала разрастаться здесь еще в 2020 году, когда появились проблемы с финансированием управляющей организации, а особенно обострилась она в 2023 году – после банкротства. С приходом конкурсного управляющего ситуация не изменилась - несмотря на многочисленные обращения, никаких мер по вывозу отходов не предпринималось.

По словам волгоградцев, утром 3 мая после публикации на сайте информагентства, к садовому товариществу подъехали самосвалы с манипулятором и начали загружать строительный мусор, покрышки, старую мебель и другой хлам. На настоящий момент работы по вывозу мусора продолжаются.

- Спасибо вам большое за помощь, сегодня уже 4 машины полные вывезли, - поделилась радостью одна из дачниц. - Сейчас мы пребываем немного в шоке, надеюсь, что надолго хватит.



Фото: читатели V102.RU



