В Ворошиловском районе Волгограда движение «Экосистема» и регоператор «ЭкоЦентр» очистили от мусора место обитания семейства бобров в пойме реки Царицы. Как сообщает V102.RU, также волонтеры и студенты в ходе экологической акции смогли увидеть весь путь, который проходят отходы, – от мусорного бака до утилизации.





Так, студенты Волгоградского строительного техникума и филиала ВолГУ совместно с экоактивистами выехали на место, где волонтерами было обнаружено место обитания водных грызунов.

– Мы искали локацию для нашей акции, когда наткнулись в пойме Царицы на бобра и двух маленьких бобрят. Недолго думая, мы организовали эту акцию по расчистке зоны обитания, – пояснил председатель реготделения экологического движения «Экосистема» Игорь Фарафанов.





За несколько часов волонтерам удалось собрать десятки мешков с пластиковыми бутылками, пакетами и посудой. После этого отходы направили на мусоросортировочный комплекс в городе Волжском. Здесь студенты узнали об этапах утилизации мусора – от разгрузки до его сортировки и отправки для дальнейшей переработки.

– Мы приехали, чтобы увидеть, как утилизируют отходы, которые собрали на акции, и узнали, как работает конвейер, как происходит сортировка мусора, прессовка и дальнейшая отправка отходов для переработки на вторсырье, – рассказала активистка Ольга Федотова. – Я считаю, что для молодых людей важно проводить такие мероприятия, чтобы они могли понять весь процесс. Мы должны видеть, что делаем благо для нашей планеты.





В завершение насыщенной акции студенты вместе с представителями мусоросортировочного комплекса, регоператором «ЭкоЦентр» и волонтерами посадили на территории комбината каштан, тем самым закрепив успех в добрых делах.

Фото и видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»