Волгоградским дачникам разрешат создавать новые поселки

Депутаты Волгоградской областной думы подготовили перечень требований, необходимых для пересмотра принципов административно-территориального устройства региона, согласно которым дачные массивы могут стать новыми населенными пунктами или получат возможность присоединения к уже существующему поселку или городу. Как сообщает V102.RU, соответствующий проект уже опубликован на сайте регпарламента.Согласно документу, СНТ могут стать частью того же населенного пункта, где они располагаются, если сведения о границах территории садоводства внесены в ЕГРН. Также у дачного массива должна быть общая граница с населенным пунктом, куда может «влиться» СНТ. При этом площадь присоединяемой территории не должна превышать размер населенного пункта, за исключением территорий застройки объектами индивидуального строительства. В то же время количество земельных участков с жилыми домами должно составлять не менее 50% от общего количества участков. Кроме того, чтобы дачный массив стал частью населенного пункта, необходимо положительное решение общего собрания членов некоммерческой организации.Для создания новых населенных пунктов на месте СНТ дачникам потребуется выполнить практически те же условия, что и для включения дачных массивов в состав уже существующих поселков или других муниципалитетов за исключением одного параграфа. В частности, территория садоводства должна находиться за пределами границ населенного пункта.Ранее V102.RU сообщало о разработке перечня соответствующих требований комитетом архитектуры и градостроительства Волгоградской области по поручению главы региона Андрея Бочарова в связи с докладом заместителя губернатора Геннадия Шевцова и обращением спикера облдумы Александра Блошкина. Необходимость правок регионального закона обусловлена изменениями федерального законодательства.