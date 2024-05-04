Общество

В центре Волгограда 4 мая перекрыли пять улиц

Общество 04.05.2024 10:41
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04.05.2024 10:41


В Центральном районе Волгограда с 7 утра сегодня, 4 мая, действуют ограничения для автолюбителей на пяти улицах, сообщает V102.RU.  

— Временный запрет на движение транспорта действует в период с 07.00 до 21.00, — напомнили горожанам в мэрии города-героя. 

Уточняется, что автомобили перестанут пускать на улицы Мира в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской), Володарского (от проспекта имени В. И. Ленина до улицы Коммунистической), Гоголя (от улицы Мира до улицы Коммунистической) Ленина (от проспекта имени В. И. Ленина до улицы Мира), Аллею Героев по четным и нечетным сторонам автомобильных дорог (от проспекта имени В. И. Ленина до улицы Мира).

Помимо этого, с 27 апреля по 11 мая автобусы по маршрутам, которые следуют до конечной на ж/д вокзале, будут подъезжать к нему через улицы Порт-Саида и Коммунистическую. Общественный транспорт, проходящий через улицу Краснознаменскую, будет курсировать в штатном режиме с приостановкой движения на период прохождения военной техники по окончании генеральной репетиции и парада.

Отметим, что еще одна трехчасовая тренировка частей Волгоградского гарнизона на площади Павших Борцов запланирована 7 мая. С 08.00 27 апреля до полуночи 11 мая площадь стала свободной для пешеходов.   

Напомним, в Волгоградской  области принято решение об отмене всех массовых мероприятий на майские праздники за исключением парада Победы, который состоится при усиленных мерах безопасности.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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