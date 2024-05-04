Волгоградцев на Пасху ждут заморозки до -5º

В Волгоградской области на Пасху синоптики обещают ночные заморозки до -5 градусов, а новая неделя принесет с собой температурные «качели» и магнитные бури.

— Завтра, 5 мая, по области в ночные часы сильные осадки маловероятны, а вот после обеда местами пройдет небольшой дождь с юго-западным ветром 8-13 м/с. Ночью за окном 0...+5º, в отдельных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-5º, днем воздух прогреется всего до +12...+17º, — рассказали V102.RU в Волгоградском ЦГМС. — 6 мая в регионе вероятны местами кратковременные дожди. Ветер северо-западного направления 8-13 м/с, местами его порывы составят 15-18 м/с. В ночной период столбики термометров покажут +6...+11º, днем +17...+22º.

В Волгограде на Пасху установится облачная с прояснениями погода, осадки маловероятны.

— 6 мая скорость юго-западного ветра составит 8-13 м/с. Ночью по городу +2…+4º, днем +14...+16º, — уточнили в региональном гидрометцентре. — 6 мая в городе на Волге без существенных осадков, ветер северо-западный 8-13 м/с. Ночью +6…+8º, днем +20...+22º.

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде с 6 по 12 мая будет облачно и ветрено, в среду пройдет небольшой дождь. С понедельника по среду ожидается небольшое потепление — дневные температуры в среднем составят от +19 до +21 градуса — однако с четверга по субботу волгогорадцев снова ждет похолодание. Самым холодным днем окажется четверг. В эти сутки днем термометры не покажут выше +14 градусов. Самая холодная ночь выдастся в пятницу. За окном будет всего +3 градуса. В понедельник геомагнитная активность составит пять баллов — у метеозависимых людей может быть ухудшение общего состояния.

Фото: архив ИА «Высота 102»