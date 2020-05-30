В охваченном инфекцией Урюпинске ужесточают ограничения

Здравоохранение 30.05.2020 20:10
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30.05.2020 20:10
В городском округе и Урюпинском муниципальном районе Волгоградской области вводятся дополнительные ограничения, направленные на сдерживание распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областную администрацию. Начиная с сегодняшнего дня два раза в сутки дезинфекции будут подвергаться остановки общественного транспорта, дороги, тротуары, парковки; торговые палатки и киоски, общественные туалеты; территории массового скопления людей - автовокзалы, рынки. Обработка дезинфицирующими средствами пройдет на придомовых территориях, в многоквартирных домах – в подъездах, на лестничных площадках и маршах. Усилят контроль и за нарушителями правил перемещения и масочного режима, за индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в части соблюдения мер безопасности сотрудников и клиентов.За минувшие сутки в Урюпинском районе зарегистрированы 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией – вспышка зафиксирована в Урюпинском психоневрологическом интернате. Сейчас в учреждении проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия; часть сотрудников и получателей услуг с подтвержденным диагнозом находятся в стационарах, часть остаются в интернате под наблюдением медиков.
По данным регионального Управлении Роспотребнадзора, в Урюпинском районе показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составляет 198,6 на 100 тысяч населения, что практически вдвое выше, чем среднеобластной уровень. Среди заболевших – жители, приехавшие из других регионов, а также контактировавшие с ними лица. Но есть те, кто не выезжал за пределы территории, но заразился.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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