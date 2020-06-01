Компания «Флор Ателье»: букеты, шары и море позитива на любой случай

Экономика 01.06.2020 19:00 Реклама
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01.06.2020 19:00 Реклама
Качество важно везде, но в вопросе подарков — особенно. Ведь, пожалуй, ничто иное не отражает ваше отношение к другому человеку так же ярко. Именно поэтому в таком ответственном деле лучше положиться на специалистов. «Флор Ателье» — компания, которой точно можно довериться как в выборе, так и в доставке подарка. О компании и ее профессиональных возможностях ИА « Высота 102» рассказал ее основатель — Дмитрий Кудряшов.
Главное предложение «Флор Ателье» — это цветы и букеты. Самые свежие, яркие и ароматные. Однако кроме них в каталоге интернет-магазина компании есть подарочные наборы, гелиевые шары, топперы, открытки и другие предметы, без которых праздник не будет настоящим праздником. Всё это вежливые курьеры «Флор Ателье» оперативно и аккуратно доставляют в любую точку Волгограда и Волжского. Кстати, при заказе от 2000 рублей доставка цветов в Волгограде будет полностью бесплатной.
В отличие от других сервисов доставки, «Флор Ателье» отправляет клиенту фотографии заказа не один, а целых два раза. Первая фотография отсылается после того, как флорист закончит работу над букетом. Это необходимо, чтобы вы удостоверились, что все пожелания выполнены. Вторая фотография будет отправлена во время вручения заказа курьером. Такая услуга позволяет клиенту быть уверенным в качестве заказа и оставаться в курсе его логистики.
Для удобства покупателей на сайте https://floratelier.ru/ можно оформить и самовывоз по адресу магазина в Ворошиловском районе (ул. Козловская, 15). Здесь же, на сайте, можно заказ оплатить с помощью банковской карты или других платежных систем. Если вы выбираете самовывоз, то оплатить заказ можно и наличными при получении в магазине.
Ищите где купить гелиевые шары в Волгограде? «Флор Ателье» может составить стильную композицию из них для подарка или эффектного поздравления. Такие заказы доставляются по Волгограду и Волжскому.
Гелевые шары – прекрасно подходят для оформления помещений для любого торжества. И здесь профессионалы «Флор Ателье» окажут неоценимую помощь.
Наконец, компания занимается всеми видами работ по свадебной флористике. Украшение помещения, выездное оформление свадьбы, букет невесты, а также создание различных аксессуаров — доверьте этот важный день «Флор Ателье»!
Свадебные букеты в Волгограде можно выбрать как из готовых моделей в каталоге интернет-магазина, так и придумать что-то своё вместе с профессиональным флористом.
Заказать букет и не только по выгодной цене можно на официальном сайте магазина. Удобный и понятный интерфейс позволит вам остановить свой выбор на том самом букете, что точно порадует.
В каталоге «Флор Ателье» есть композиции на любой бюджет, на все случаи и кому угодно — даже мужчинам.
Выбирайте букет или создавайте свою композицию, оформляйте заказ и дарите радость! «Флор Ателье» сделает всё, чтобы подарок максимально подробно передал ваши чувства и эмоции получателю.
Адрес «Флор Ателье»: г. Волгоград, ул. Козловская, д.15.
Режим работы: с 7-00 до 23-00 без перерыва и выходных
Тел.: 8 (917)-722-12-34.
Официальный сайт магазина https://floratelier.ru/
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