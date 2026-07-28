Часть перевозок волгоградских аграриев переведут в цифру





Транспортные накладные, заказы-заявки и экспедиторские документы при коммерческих грузоперевозках с 1 сентября 2026 года, согласно федеральному закону, будут оформляться только в электронном виде и передаваться в государственную информационную систему электронных перевозочных документов. Вопросы цифровой трансформации АПК рассмотрели на совещании в администрации Волгоградской области.

В частности, чиновники и представители организаций АПК обсудили предоставление государственной поддержки через электронный бюджет, а также проект «АгроПилот», предполагающий создание единого цифрового окна для сельхозтоваропроизводителей и регионального командного пункта.



Отдельно рассмотрен переход на электронные транспортные накладные. Если хозяйство привлекает стороннего перевозчика, то с 1 сентября потребуется оформлять электронный заказ-заявку и электронную транспортную накладную через оператора. Если же хозяйство будет везти собственный урожай собственным транспортом без договора перевозки, то такой документ не понадобится – достаточно путевого листа, причем допускаются и на бумажном носители. При этом полный отказ от бумажного документооборота пока не планируется.



Напомним, воллгоградские аграрии уже пользуются рядом информационных платформ в своей работе. В растениеводстве - это такие ресурсы, как «Земля», «Сатурн», «Зерно», «Семеноводство»; в животноводстве – «Меркурий», «Хорриот» и другие.



