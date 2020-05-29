Табор разбушевался: ночная атака на полицию в Волгограде попала на видео











В опасной ситуации оказались сегодня ночью инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по Волгограду. В Дзержинском районе полицейские преследовали автомобиль «Дэу Нексия», которым управлял нетрезвый водитель. Машина в итоге остановилась в частном секторе, автомобилист рванул за забор частного дома, а стражам порядка пришлось иметь дело с эмоциональной цыганской родней нарушителя. Они буквально кидались на полицейских. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУМВД России по региону, силами дополнительных нарядов разбушевавшихся родственников удалось угомонить. 38-летний водитель был доставлен в отдел полиции. Ему придется ответить за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Что касается агрессивного поведения членов семейного клана, то по факту применения насилия в отношении представителей власти следственными органами проводится процессуальная проверка.



