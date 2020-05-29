В Волгоградской области под «КамАЗом» рухнул мост





Обрушение моста через реку Щелкан произошло сегодня в Жирновском районе Волгоградской области в 1,5 километрах от села Кленовка на автодороге «Жирновск-Калининск». Как сообщает ИА «Высота 102», пролеты мостового перехода рухнули во время движения по нему большегруза. По информации ГУ МВД России по региону, выевшие на место сотрудники полиции установили, что грузовик, под управлением 50-летнего жителя Ставропольского края был перегружен сельхозпродукцией. В результате происшествия пострадавших нет.





«В настоящее время в Жирновском районе госавтоинспекторы обеспечивают безопасность дорожного движения в районе обрушившегося моста. Госавтоинспекторами обеспечен объезд и беспрепятственное движение автотранспортного потока. Поврежденный участок дороги перекрыт», - рассказали в Главке МВД.







