В Волгоградской области под «КамАЗом» рухнул мост

Происшествия 29.05.2020 12:42
0
29.05.2020 12:42
Обрушение моста через реку Щелкан произошло сегодня в Жирновском районе Волгоградской области в 1,5 километрах от села Кленовка на автодороге «Жирновск-Калининск». Как сообщает ИА «Высота 102», пролеты мостового перехода рухнули во время движения по нему большегруза. По информации ГУ МВД России по региону, выевшие на место сотрудники полиции установили, что грузовик, под управлением 50-летнего жителя Ставропольского края был перегружен сельхозпродукцией. В результате происшествия пострадавших нет.
«В настоящее время в Жирновском районе госавтоинспекторы обеспечивают безопасность дорожного движения в районе обрушившегося моста. Госавтоинспекторами обеспечен объезд и беспрепятственное движение автотранспортного потока. Поврежденный участок дороги перекрыт», - рассказали в Главке МВД.
Реклама
Табор разбушевался: ночная атака на полицию в Волгограде попала на видео29.05.2020 14:04
Происшествия 29.05.2020 14:04
В Волгограде пьяного водителя пытались отбить от полицейских родственники29.05.2020 11:24
Происшествия 29.05.2020 11:24
В Волгограде владелица кондитерской устроила несладкую жизнь сотрудникам28.05.2020 14:38
Происшествия 28.05.2020 14:38
Ребенок с Ямала пострадал в тройном ДТП под Волгоградом28.05.2020 10:14
Происшествия 28.05.2020 10:14
Под Волгоградом за выстрел в лося поймали браконьера-неудачника26.05.2020 12:37
Происшествия 26.05.2020 12:37
В Волгоградской области неуступчивый водитель отправил троих человек в больницу26.05.2020 10:22
Происшествия 26.05.2020 10:22
Сожжение мужчины запечатлела камера видеонаблюдения в Волгоградской области25.05.2020 12:45
Происшествия 25.05.2020 12:45
На парковке около супермаркета в Волжском произошла массовая авария25.05.2020 10:55
Происшествия 25.05.2020 10:55
В Волгограде гонщик на квадроцикле отправил в больницу себя и полицейского на «Ямахе»25.05.2020 10:42
Происшествия 25.05.2020 10:42
Под Волгоградом взорвали на месте россыпь снарядов времен войны25.05.2020 09:25
Происшествия 25.05.2020 09:25
В Волгограде в ДТП с иномаркой пострадал киоск по продаже кваса24.05.2020 18:21
Происшествия 24.05.2020 18:21
В Волгограде водитель сбил пешехода и врезался в столб24.05.2020 09:41
Происшествия 24.05.2020 09:41
В Волгоградской области в лобовом ДТП погиб водитель грузовика23.05.2020 09:32
Происшествия 23.05.2020 09:32
В Волгоградской области незваный гость с пистолетом выстрелил человеку в живот22.05.2020 13:43
Происшествия 22.05.2020 13:43
В Волгограде водитель выпил пива и устроил ДТП с опрокидыванием22.05.2020 13:16
Происшествия 22.05.2020 13:16
Реклама