



ВТБ в Волгоградской области одобрил кредитные каникулы для 2,7 тысячи заемщиков – физических лиц на 1,6 млрд рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, предоставил кредитную помощь на 185,4 млн рублей. Общая сумма поддержки превысила 1,8 млрд рублей. Такие цифры озвучил на состоявшейся сегодня онлайн пресс-конференции управляющий банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.

Банк предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате COVID-19 клиентам - частным лицам как в рамках государственных, так и собственных программ. В настоящее время жителям регионов одобрено порядка 2,7 тыс. заявок, из которых более 2,3 тыс. заявок (1,2 млрд рублей) — по потребительским кредитам, более 250 заявок – по ипотеке (320 млн рублей), свыше 50 заявок по автокредитам (27 млн рублей). Порядка 90% всех заявок было согласовано в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.

В рамках госпрограммы кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам (постановление Правительства №422) банк заключил с региональными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 48 соглашений более чем на 64 млн рублей. Льготное финансирование получили представители сфер услуг, общественного питания, розничной торговли непродовольственными товарами и другие. Также ВТБ одобрил 21 сделку с представителями среднего и малого бизнеса на 121,4 млн рублей, как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации.

ВТБ - активный игрок финансового рынка Волгоградской области. По итогам первого квартала кредитно–документарный портфель объединенного банка в регионе составил 53,9 млрд рублей, объем привлеченных средств достиг 45,3 млрд рублей. Корпоративный кредитно-документарный портфель, сформированный предприятиями среднего и малого бизнеса, по итогам первых трех месяцев текущего года достиг 24,2 млрд рублей. Объем привлеченных средств юридических лиц составил 12,6 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель по итогам первого квартала текущего года составил 29,7 млрд рублей. За первые три месяца года ВТБ выдал населению региона более 4,7 тыс. кредитов на 3,9 млрд рублей. Самыми востребованными продуктами остаются кредиты наличными - 1,9 млрд рублей и ипотека – 1,8 млрд рублей. Объем продаж автокредитов составил 230 млн рублей. Ресурсный портфель частных клиентов ВТБ с учетом инвестиционных продуктов за отчетный период увеличился до 32,7 млрд рублей (+6% к первому кварталу 2019 г.).

Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области, отметил: «Несмотря на то, что ограничительные меры, связанные с распространением пандемии коронавируса, несомненно оказывают влияние на деловую активность и деятельность банка, нам удалось выполнить первостепенную социальную задачу - ВТБ успешно реализовал целый ряд мер поддержки для региональных компаний и частных клиентов, чтобы они смогли сохранить свое дело и коллектив, а также получили отсрочки по кредитным платежам».



