Экономика 28.05.2020 17:23 Новости компаний
0
28.05.2020 17:23 Новости компаний
ВТБ в Волгоградской области одобрил кредитные каникулы для 2,7 тысячи заемщиков – физических лиц на 1,6 млрд рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, предоставил кредитную помощь на 185,4 млн рублей. Общая сумма поддержки превысила 1,8 млрд рублей. Такие цифры озвучил на состоявшейся сегодня онлайн пресс-конференции управляющий банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.
Банк предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате COVID-19 клиентам - частным лицам как в рамках государственных, так и собственных программ. В настоящее время жителям регионов одобрено порядка 2,7 тыс. заявок, из которых более 2,3 тыс. заявок (1,2 млрд рублей) — по потребительским кредитам, более 250 заявок – по ипотеке (320 млн рублей), свыше 50 заявок по автокредитам (27 млн рублей). Порядка 90% всех заявок было согласовано в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.
В рамках госпрограммы кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам (постановление Правительства №422) банк заключил с региональными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 48 соглашений более чем на 64 млн рублей. Льготное финансирование получили представители сфер услуг, общественного питания, розничной торговли непродовольственными товарами и другие. Также ВТБ одобрил 21 сделку с представителями среднего и малого бизнеса на 121,4 млн рублей, как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации.
ВТБ - активный игрок финансового рынка Волгоградской области. По итогам первого квартала кредитно–документарный портфель объединенного банка в регионе составил 53,9 млрд рублей, объем привлеченных средств достиг 45,3 млрд рублей. Корпоративный кредитно-документарный портфель, сформированный предприятиями среднего и малого бизнеса, по итогам первых трех месяцев текущего года достиг 24,2 млрд рублей. Объем привлеченных средств юридических лиц составил 12,6 млрд рублей.
Розничный кредитный портфель по итогам первого квартала текущего года составил 29,7 млрд рублей. За первые три месяца года ВТБ выдал населению региона более 4,7 тыс. кредитов на 3,9 млрд рублей. Самыми востребованными продуктами остаются кредиты наличными - 1,9 млрд рублей и ипотека – 1,8 млрд рублей. Объем продаж автокредитов составил 230 млн рублей. Ресурсный портфель частных клиентов ВТБ с учетом инвестиционных продуктов за отчетный период увеличился до 32,7 млрд рублей (+6% к первому кварталу 2019 г.).
Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области, отметил: «Несмотря на то, что ограничительные меры, связанные с распространением пандемии коронавируса, несомненно оказывают влияние на деловую активность и деятельность банка, нам удалось выполнить первостепенную социальную задачу - ВТБ успешно реализовал целый ряд мер поддержки для региональных компаний и частных клиентов, чтобы они смогли сохранить свое дело и коллектив, а также получили отсрочки по кредитным платежам».
Реклама
Сбербанк рассказал о поддержке бизнеса в новых условиях рынка на онлайн-конференции «Время возможностей»28.05.2020 17:33
Экономика 28.05.2020 17:33
Easy Смузи совершили квантовый скачок28.05.2020 16:40
Экономика 28.05.2020 16:40
Все под контролем: ТОП правил подготовки автомобиля к летнему сезону28.05.2020 15:12
Экономика 28.05.2020 15:12
В АО «КАУСТИК» подведены итоги творческого конкурса ко Дню химика28.05.2020 10:20
Экономика 28.05.2020 10:20
Как волгоградские предприниматели переживают самоизоляцию27.05.2020 17:06
Экономика 27.05.2020 17:06
Рост тарифов ЖКХ с 1 июля в Волгоградской области никто не отменял27.05.2020 15:49
Экономика 27.05.2020 15:49
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса27.05.2020 14:06
Экономика 27.05.2020 14:06
На заводе ВОЛМА провели дезобработку27.05.2020 09:13
Экономика 27.05.2020 09:13
3,5 тыс. жителей Волгоградской области застраховались от несчастных случаев в СК «Сбербанк страхование» в 2020 году26.05.2020 14:47
Экономика 26.05.2020 14:47
Промпредприятия Волгоградского региона приглашаются к участию в конкурсе «Лучший по профессии»26.05.2020 14:20
Экономика 26.05.2020 14:20
Волгоградские газовики обеспечивают стабильную работу газораспределительной системы региона26.05.2020 08:00
Экономика 26.05.2020 08:00
ВТБ выдал кредит на сумму более 6 млн рублей ООО «Парк» на выплату зарплаты сотрудникам25.05.2020 16:33
Экономика 25.05.2020 16:33
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей25.05.2020 11:36
Экономика 25.05.2020 11:36
Банк «Открытие» меняет условия ипотечного кредитования25.05.2020 11:22
Экономика 25.05.2020 11:22
Волгоградская область получит федеральные деньги на «поддержку штанов»24.05.2020 13:20
Экономика 24.05.2020 13:20
Реклама