Easy Смузи совершили квантовый скачок

Экономика 28.05.2020 16:40 Новости компаний
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28.05.2020 16:40 Новости компаний
В компании «Сады Придонья» создали модный дизайн для линейки своих продуктов Easy Смузи, а также расширили их ассортимент, добавив яркие новые вкусы. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Тенденция на правильные и полезные продукты не теряет свою популярность. Чтобы оставаться в тренде и идти в ногу со временем компания «Сады Придонья» обновила дизайн упаковки для всей линейки Easy Смузи – питательных и вкусных снэков, в составе которых только фрукты/овощи (80 %) и злаки (20%).
По словам креативного директора брендингового агентства GetBrand Алены Филиной, перед их командой стояла непростая задача.
«Нам нужно было заглянуть немного в будущее, совершить «квантовый скачок», чтобы создать такой дизайн упаковки, который пока не представлен на рынке и чтобы он был актуален для разных поколений и завтра, – говорит Алена Филина. – Мы разработали несколько решений от классического до революционного. Путем онлайн тестирования победу одержал вариант совершенно не похожий на прежний. Теперь упаковка выглядит как яркий самостоятельный аксессуар, которым хочется похвастаться наравне с модной сумочкой или продвинутым гаджетом и выложить его фото в популярных соцсетях».
Надо отметить, что линейка Easy Смузи ранее выходила под брендом «Сады Придонья», теперь она зарегистрирована как самостоятельный товарный знак.
«За здоровыми продуктами будущее, это растущий тренд и мы видим перспективу роста Easy Смузи, – говорит менеджер по маркетингу Ольга Соколова. – Ни один из производителей в России не предлагает подобного продукта, более того, доступная цена позволяет абсолютно всем потребителям включить Easy Смузи в свой ежедневный рацион питания».
Напомним, в ассортименте линейки 2 овощных и 5 фруктовых вкусов, из них две новинки: Гуава – фруктовый микс + 4 злака и Фруктово-ягодный микс + 4 злака. Специалисты компании создают рецептуры вкусов, учитывая сочетаемость всех используемых ингредиентов.
Easy Смузи - не только вкусный продукт, но и помогает решать потребителям проблему ежедневного недостаточного потребления пищевых волокон. Благодаря злакам одна упаковка Easy Смузи покрывает 17-20% дневной потребности взрослого человека в пищевых волокнах, что подтверждено протоколами испытаний.
Сбалансированность продукта доказана ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и экспертным холдингом «Союзэкспертиза ТПП РФ». Новый концепт и дизайн для линейки Easy Смузи разработан брендинговым агентством Getbrand – основатель и руководитель компании Андрей Горнов.
Все вкусы Easy Смузи в обновленном дизайне скоро появятся в магазинах.
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