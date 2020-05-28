Easy Смузи совершили квантовый скачок





В компании «Сады Придонья» создали модный дизайн для линейки своих продуктов Easy Смузи, а также расширили их ассортимент, добавив яркие новые вкусы. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

Тенденция на правильные и полезные продукты не теряет свою популярность. Чтобы оставаться в тренде и идти в ногу со временем компания «Сады Придонья» обновила дизайн упаковки для всей линейки Easy Смузи – питательных и вкусных снэков, в составе которых только фрукты/овощи (80 %) и злаки (20%).

По словам креативного директора брендингового агентства GetBrand Алены Филиной, перед их командой стояла непростая задача.

«Нам нужно было заглянуть немного в будущее, совершить «квантовый скачок», чтобы создать такой дизайн упаковки, который пока не представлен на рынке и чтобы он был актуален для разных поколений и завтра, – говорит Алена Филина. – Мы разработали несколько решений от классического до революционного. Путем онлайн тестирования победу одержал вариант совершенно не похожий на прежний. Теперь упаковка выглядит как яркий самостоятельный аксессуар, которым хочется похвастаться наравне с модной сумочкой или продвинутым гаджетом и выложить его фото в популярных соцсетях».

Надо отметить, что линейка Easy Смузи ранее выходила под брендом «Сады Придонья», теперь она зарегистрирована как самостоятельный товарный знак.

«За здоровыми продуктами будущее, это растущий тренд и мы видим перспективу роста Easy Смузи, – говорит менеджер по маркетингу Ольга Соколова. – Ни один из производителей в России не предлагает подобного продукта, более того, доступная цена позволяет абсолютно всем потребителям включить Easy Смузи в свой ежедневный рацион питания».

Напомним, в ассортименте линейки 2 овощных и 5 фруктовых вкусов, из них две новинки: Гуава – фруктовый микс + 4 злака и Фруктово-ягодный микс + 4 злака. Специалисты компании создают рецептуры вкусов, учитывая сочетаемость всех используемых ингредиентов.





Easy Смузи - не только вкусный продукт, но и помогает решать потребителям проблему ежедневного недостаточного потребления пищевых волокон. Благодаря злакам одна упаковка Easy Смузи покрывает 17-20% дневной потребности взрослого человека в пищевых волокнах, что подтверждено протоколами испытаний.

Сбалансированность продукта доказана ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и экспертным холдингом «Союзэкспертиза ТПП РФ». Новый концепт и дизайн для линейки Easy Смузи разработан брендинговым агентством Getbrand – основатель и руководитель компании Андрей Горнов.

Все вкусы Easy Смузи в обновленном дизайне скоро появятся в магазинах.



