Борьба с коррупцией

Главные врачи больниц Волгоградской области отчитались о своих зарплатах

Борьба с коррупцией 27.05.2020 15:16
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27.05.2020 15:16


В администрации Волгоградской области опубликовали среднюю зарплату за 2019 год главных врачей, главных бухгалтеров и заместителей главных врачей  медицинских организаций региона – больниц, поликлиник, центров и диспансеров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на эти данные, самым высокооплачиваемым главным врачом среди медучреждений региона стала Наталья Ляхова. Среднемесячная зарплата главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25 за прошлый год составила 135 тысяч 422 рубля. 
Немногим меньше получала главный врач областной клинической больницы №1 Наталья Кушнирук – 124 тысячи 832 рубля. Главный врач Волгоградского клинического перинатального центра №2 Татьяна Веровская зарабатывала в прошлом году в среднем 114 тысяч 344 рубля в месяц.
Средняя зарплата Натальи Паниной, главного врача клинической больницы №7 в месяц в 2019 году составила 112 тысяч 850 рублей.  Елена Левшина, главный врач областной клинической больницы №3, куда помещают больных с подозрением на коронавирус, в прошлом году получала в среднем 105 тысячи 412 рублей. 
Надежда Коваленко, главный врач Волгоградского областного онкодиспансера зарабатывала в месяц в среднем 103 тысячи 583 рубля. Это меньше, чем, например, главврач Жирновской ЦРБ. Заработок Юрия Сергеева составлял 106 тысяч 750 рублей в месяц. Теперь по данным сайта медучреждения в больнице новый и.о. главного врача. 
Главврач клинической больницы №5, который переоборудован в пульмоцентр для лечения пневмоний, в том числе ковидных,  Константин Позднышев в прошлом году получал в среднем 93 тысячи 336 рублей в месяц. Виталий Иванов, руководитель Волгоградского областного клинического кардиологического центра зарабатывал 104 тысячи 066 рублей. 
Зарплата Светланы Емельяновой, главного врача Волгоградской областной детской клинической больницы составила 100 тысяч 194 рубля. Руководитель волгоградской клинической больницы №4 Елена Щербинина получала в среднем в месяц 109 тысяч 184 рубля. 
Бывший депутат Волгоградской гордумы Наталья Трубина в качестве главврача волгоградской клинической больницы №11 зарабатывала в прошлом году 75 тысяч 880 рублей. 
Средняя зарплата Олега Кумейко, главного врача Калачевской ЦРБ, которая оказалась в центре скандала после жалоб на недостаток средств индивидуальной защиты для врачей, в прошлом году составляла 93 тысячи 503 рубля в месяц. 
Руководитель городской клинической больницы №1 им. Фишера в Волжском, где недавно была зарегистрирована вспышка заболевания коронавирусной инфекцией,  Елена Дронова зарабатывала в месяц в среднем 90 тысяч 637 рублей. А средняя зарплата руководителя дирекции по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Олега Ярыгина составляла в прошлом году 88 тысяч 574 рубля. 
В основном зарплаты главврачей, заместителей главврачей и главных бухгалтеров  медучреждений варьировались  в прошлом году от 30 до 60 тысяч рублей. Самой скромной можно считать зарплату руководителя Волгоградского медицинского научного центра Александра Спасова – всего 24 тысячи 980 рублей. 
Между тем, по данным Волгоградстата средняя зарплата врачей в Волгоградской области в 2019 году равнялась 57 тысячам 3 рублям. 

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