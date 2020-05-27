Расследования

Под Волгоградом нашли тело внезапно пропавшего мужчины

Расследования 27.05.2020 13:43
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27.05.2020 13:43


Следователи установили обстоятельства исчезновения 44-летнего жителя Среднеахтубинского района, о внезапной пропаже которого 22 мая заявил его брат. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.
Родственник рассказал правоохранителям, что брат длительное время не появляется дома, не выходит на связь с близкими, а его место нахождения никому не известно. С учетом того, что первоначальные розыскные мероприятия положительных результатов не дали, а само исчезновение мужчины носило внезапный характер, следственными органами СКР по области было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). 
В ходе неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального управления Следственного комитета России во взаимодействии с оперативными службами полиции установили круг общения разыскиваемого.
Выяснилось, что несколько лет назад потерпевший расстался с местной жительницей, но до последнего времени склонял ее возобновить отношения. 11 мая текущего года в состоянии алкогольного опьянения мужчина в очередной раз пришел к односельчанке. Гражданский супруг женщины вывел гостя на улицу, избил его, а затем задушил. Тело убитого он впоследствии вывез в лесополосу Среднеахтубинского района и закопал.
В ходе допроса подозреваемый признался в совершенном преступлении, указав место сокрытия тела. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта преступления меры пресечения в виде заключения под стражу.

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