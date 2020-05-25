На парковке около супермаркета в Волжском произошла массовая авария

Происшествия 25.05.2020 10:55
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25.05.2020 10:55
В Волжском в ДТП с участием четырех машин пострадал один человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, массовая авария случилась в седьмом часу вечера накануне. «Хендэ Солярис» под управлением 44-летнего водителя двигался по ул. Горького со стороны ул. Логинова в сторону ул. Коммунистической и напротив дома №25 он не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с машиной «Тойота Руннер» под управлением 57-летнего водителя, который выезжал с парковки, расположенной около одного из продуктовых супермаркетов. От удара иномарка совершила наезд на стоящие на парковке «Дэу Нексия» под управлением 25-летнего водителя и «Дэу Нексия» под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины «Хендэ Солярис» доставлен в больницу.
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