



Со второй попытки удалось провести закупку на обслуживание ситуационного центра губернатора Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов опубликованы соответствующие документы. Победителем аукциона вновь стала компания «Инлексис» - резидент инновационного центра в Сколково. Фирма получила подряд по начальной цене – за 48,3 миллиона рублей, так как стала единственным участником аукциона.

Ранее, напомним, волгоградское УФАС отменяло торги на обслуживание ситуационного центра губернатора Волгоградской области, а заказчик – ГБУ ВО «Центр информационных технологий Волгоградской области» - был признан нарушившим закон о конкуренции. Тогда победителем также стала компания "Инлексис". В частности, в технической документации учреждение было прописало требование, которое приводит к сужению круга возможных участников конкурсной процедуры. Так, было указано, что подрядчик обязан иметь права на модификацию компьютерной программы, которая является основным элементом ситуационного центра.

Исполнитель государственного контракта до конца 2020 года обязан выполнить комплекс технических работ по восстановлению и поддержанию работоспособности автоматизированной системы.

Ситуационный центр появился в администрации региона в 2018 году. Под эти цели был переоборудован один из кабинетов, в котором губернатор, в том числе, проводит видеоселекторные совещания. Пользователи автоматизированной системы – губернатор, его заместители и руководители ведомств – имеют доступ к справочной, аналитической информации по курируемым сферам. Подобные центры функционируют во всех региональных администрациях.

Материал подготовлен в рамках проекта «Коррупция — угроза национальной безопасности»



