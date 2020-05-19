Здравоохранение

Сказки про маски: в Волгограде чиновники путаются в показаниях

Здравоохранение 19.05.2020 16:57
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19.05.2020 16:57




С  20 мая, согласно постановлению губернатора, без маски и перчаток в общественных местах появляться нельзя. Еще месяц назад маска для лица, по версии волгоградских чиновников, не являлась панацеей от COVID-2019, а сегодня – обязательный атрибут индивидуальной защиты от коронавируса. Корреспонденты ИА «Высота 102» проанализировали заявления официальных лиц региона по актуальной теме за последнее время. По мере стремительного развития событий, стремительно менялись и мнения официальных лиц на этот счет. И даже сейчас, когда количество заболевших в области перевалило за полторы тысячи человек, в профильных ведомствах продолжают путаться. Хроника короновирусных заявлений волгоградских чиновников – в видеоматериале ИА «Высота 102».

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