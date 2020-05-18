



Волгоградца Бориса Пылина в эти минуты сотрудники полиции везут в Дзержинский РОВД. Как успел сообщить ИА «Высота 102» Борис Филиппович, полицейские «взяли» его прямо у конюшен, где он и другие защитники животных проводят уже четвертый день, пытаясь не допустить сноса объектов. «Мне сказали, я препятствую работе полиции», - коротко рассказал Борис Пылин. Как стало известно информагентству, вместе с Борисом Пылиным задержаны еще двое волгоградцев.

Напомним, чиновники еще в пятницу попытались организовать работы по сносу конюшен «Соснового бора». Представители гостиничного комплекса считают демонтаж незаконным, происходящее привлекло внимание и некоторых волгоградских активистов. Горожане дежурят на территории усадьбы в надежде сохранить кров для лошадей.

Редакция ИА "Высота 102" обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.



