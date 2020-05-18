В Волгограде директору успешной фирмы с долгами по зарплате грозит уголовная статья

Расследования 18.05.2020 10:52
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18.05.2020 10:52
Полмиллиона рублей долгов по зарплате явились основанием для возбуждения уголовного дела в отношении директора фирмы из Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, компания специализируется на изготовлении металлических труб и строительстве нежилых помещений. Руководитель организации подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
По данным следствия, на протяжении 2019 года как минимум шестеро работников предприятия по несколько месяцев не видели денег от руководства. Согласно бухгалтерским документам, финансовых трудностей организация не испытывала. Известно, что в период с декабря 2018-го по декабрь 2019 года на её расчетные счета поступили свыше 8 миллионов рублей.
В результате предпринятых органами следствия мер в настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Проводится комплекс следственных действий, направленных, в том числе на установление других лиц, возможно пострадавших от действий недобросовестного работодателя.
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