В обмелевшее Волгоградское водохранилище начала возвращаться вода





В конце апреля — начале мая начался постепенный приток воды в Волгоградское водохранилище. По информации РусГидро, за минувшие 12 дней объём воды в водоёме увеличился на 4,5 млрд кубометров, приблизившись к среднегодовому показателю.

Напомним, в апреле 2024 года жители Волгоградской области стали массово жаловаться на катастрофическое обмеление водоёма. Десятки СНТ вынуждены были в разгар весны приостановить подачу поливной воды, а жители Заволжья начали выкладывать в сеть апокалиптичные кадры, на которых запечатлено, как в отдельных местах вода отступила от берега на сотни метров, обнажив намытые за десятилетия песчаные дюны.

27 апреля специалисты РусГидро зафиксировали уровень водохранилища Волжской ГЭС на рекордно низкой для этой весны отметке — свободная ёмкость водоёма составила 5,3 млрд кубометров, при том что годом ранее свободным был объём в 834 млн кубометров.

В последующие дни на гидроэлектростанции началось уменьшение сброса паводковых вод. К 1 мая 2024 года этот показатель должен был быть скорректирован с 24 тыс. м3/с до отметки в 18 тыс. м3/с. По информации РусГидро на 9 мая, общий расход воды составляет 15,8 тыс. м3/с.

Благодаря уменьшению сброса водохранилище смогло существенно пополнить запасы в течение первой майской декады, что уже оценили дачники.

- Каналы наполнились, сухогрузы гудят, а вода наконец журчит из шлангов, — рассказала ИА «Высота 102» член СНТ «Трубник» на территории Волжского Марина Нестерова.

Подтверждают возобновление водоснабжения и дачники на территории многотысячного Винновского дачного массива.

- Да, воду действительно начали подавать. Своими глазами ещё не видели, но, судя по всему, Волга действительно наполнилась. До этого водозаборная труба просто висела в воздухе и не могла подавать воду на насосную станцию, — отметила владелец участка в СНТ «Мичуринец-1» Елена Цепляева.