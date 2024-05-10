



В администрации Волгограда подвели итоги рейтингового голосования по объектам благоустройства. На этот раз в опросе, организованном на федеральном портале gorodsreda.ru, приняли участие 110 тыс. волгоградцев.

Как сообщает ИА «Высота 102», опираясь на мнение горожан муниципалитет сформировал список территорий, которые будут обновлены в 2025 году в первую очередь. В него вошли парк Героев-летчиков (вторая очередь благоустройства), а также сквер у ЗАГСа на пр. Университетском в Советском районе. Эти зоны отдыха заняли, соответственно, первое и второе место в городском голосовании.

Отметим, помимо этих двух парковых зон, власти Волгограда планируют в 2025 году благоустроить ещё несколько территорий, отобранных ранее.