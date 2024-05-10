



Контрольно-счётная палата Волгоградской области подвела итоги мониторинга 11 медицинских учреждений, получивших в 2021–2022 годах 84 единицы нового оборудования. Как сообщает ИА «Высота 102», сразу 23 дорогостоящих комплекса простаивали от 80 дней до 1,5 лет.

Более года пылился МРТ стоимостью 62,4 млн рублей, закупленный для ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3». Согласно разъяснениям администрации учреждения, проблемы с использованием оборудования возникли из-за неготовности помещения для его установки, а также недообученных медицинских работников.

Примерно столько же простаивал и рентген, приобретённый за 19,6 млн рублей для ГБУЗ «Николаевская ЦРБ». Здесь аппарат и вовсе вышел из строя вскоре после установки. Компания была вынуждена продлить гарантийные обязательства на оборудование в связи с затянувшимся из-за импортных комплектующих ремонтом.

Из-за отсутствия необходимой лицензии полтора года не использовались и два гастроскопа стоимостью 2,6 млн рублей в ГБУЗ «Поликлиника № 2».

Нехватка специалистов помешала в течение полутора лет наладить работу колонофиброскопа стоимостью 1,4 млн рублей в ГУЗ «Светлоярская ЦРБ».

По мнению проверяющих, простой оборудования снижает эффективность расходования бюджетных средств, а также подрывает достижение цели по улучшению качества обслуживания пациентов.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали в региональном комитете здравоохранения.

- В целях обеспечения бесперебойной работы дорогостоящего медицинского оборудования медицинскими организациями в координации с кадровой службой облздрава проводится работа по привлечению врачей-специалистов, а также среднего медицинского персонала, задействованных в проведении эндоскопических исследований и рентгендиагностике. Медицинским организациям дополнительно указано на необходимость координации работы технических служб, обеспечению проведения периодических регламентных работ в целях сохранения работоспособности медицинского оборудования, — рассказали в пресс-службе.

Помимо простоя, специалисты КСП обратили внимание на то, что из поставленных в 2021–2022 годах 345 единиц оборудования 116 единиц, или 33,6%, приходится на эндоскопическое. При этом моющие и дезинфицирующие машины и шкафы для сушки и хранения эндоскопов на момент проверки имелись только в двух учреждениях.

- В целях увеличения долговечности, повышения безопасности использования и эффективности обслуживания эндоскопического оборудования контрольно-счётная палата рекомендовала облздраву принять меры по дооснащению медицинских организаций моющими и дезинфицирующими машинами, — говорится в заключении проверяющих.

В свою очередь, в облздраве подчеркнули, что поручение контрольного ведомства уже взято на карандаш.

- В настоящее время уже проработан вопрос дополнительного оснащения оборудованием подведомственных медицинских организаций, в том числе в порядке софинансирования за счет средств федеральных проектов, включенных в структуру национального проекта "Здравоохранение". В 2025 году в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Волгоградская область)" планируется приобретение 86 единиц оборудования для проведения эндоскопических исследований, в том числе: 9 установок для дезинфекции эндоскопов, 9 шкафов для хранения обработанных эндоскопов, - подчеркнули в региональном комитете здравоохранения.