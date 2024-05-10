В Волгоградской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за чрезвычайной пожароопасности и заморозков, а также жёлтый уровень из-за сильных порывов ветра. Соответствующие предупреждения 10 мая опубликованы Гидрометцентром России.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз синоптиков, специалисты обещают волгоградцам заморозки. Температура воздуха в отдельных районах уйдёт за минусовую отметку в период с 22:00 10 мая по 8:00 11 мая. Прогнозируется температура -0,1...-5 °C.

Кроме того, до утра 12 мая специалисты обещают сильный ветер с порывами до 15–20 м/с.

Из-за солнечной, сухой погоды сохраняются повышенные риски возникновения пожаров. В районах Волгоградской области, а также в Волгограде до 12 мая экспертами продлён 5-й класс горимости леса.

Напомним, ранее начальник отдела гидрометеорологического обеспечения ЦГМС Наталья Алатырцева рассказала журналистам ИА «Высота 102» о причинах нестабильной погоды и столь резкого похолодания.