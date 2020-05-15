Отца-насильника в Волгоградской области приговорили к 18 годам колонии





Житель Михайловки осужден к 18 годам лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении своей дочери, сообщила ИА «Высота 102» сегодня руководитель пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Судом установлено, что 42-летний мужчина начал насиловать свою дочь, когда ей было всего шесть лет. Преступные действия в отношении девочки он совершал в течение 7 лет.

Расследование уголовного дела проводилось Михайловским межрайонным следственным отделом Волгоградской области.

Вину в совершении преступлений подсудимый не признал. Однако судом установлены неопровержимые доказательства его вины, в числе которых заключение комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.



