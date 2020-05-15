Отца-насильника в Волгоградской области приговорили к 18 годам колонии

Расследования 15.05.2020 18:35
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15.05.2020 18:35
Житель Михайловки осужден к 18 годам лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении своей дочери, сообщила ИА «Высота 102» сегодня руководитель пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Судом установлено, что 42-летний мужчина начал насиловать свою дочь, когда ей было всего шесть лет. Преступные действия в отношении девочки он совершал в течение 7 лет.
Расследование уголовного дела проводилось Михайловским межрайонным следственным отделом Волгоградской области.
Вину в совершении преступлений подсудимый не признал. Однако судом установлены неопровержимые доказательства его вины, в числе которых заключение комплексной психолого-психиатрической экспертизы.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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