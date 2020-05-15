Происшествия

Канализационный апокалипсис: в Дзержинском районе Волгограда не выдержал коллектор

Происшествия 15.05.2020 12:57
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15.05.2020 12:57




Сегодня вышел из строя старый участок канализационного коллектора диаметром 1000 мм, принимающего стоки практически всего Дзержинского района Волгограда. Повреждение произошло в частном секторе в районе улицы Павлика Морозова. По данным ИА «Высота 102», сейчас  идет экстренная прокладка обводного канала. В настоящее время на месте  работают бригады и несколько единиц спецтехники - экскаватор, два трактора откачки, комбинированная каналопромывочная машина. Как пояснили в мэрии, делается это для того, чтобы не отключать район от водоснабжения. Затем специалисты приступят к устранению повреждений. Ранее на соседнем участке - от улицы Павлика Морозова до Ангарской трубы коллектора были заменены на полиэтиленовые. Лопнувший сегодня отрезок коллектора, совсем немного не дотянул до плановой замены. 


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