В Волгоградской области чиновники задушили в «коронавирусных» объятиях тружеников тыла





Жители Волгоградской области не на шутку переживают за здоровье тружеников тыла, которых сельские чиновники умудрились поздравить на дому без соблюдения элементарных санитарно-эпидемиологических требований. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Нехаевского района, инцидент имел место быть 9 мая в хуторе Захоперский Нехаевского района. «Сначала сотрудники администрации, школы, ветеранской организации вместе с главой Захоперского сельского поселения Ольгой Максимовой организовали шествие к памятнику, где возложили цветы и произносили речи. Никаких масок, перчаток у них не было, социальную дистанцию никто не соблюдал, шли плотно плечом к плечу», - рассказывают удивленные жители. При этом, напоминают они, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров призвал всех жителей встретить этот праздник дома.

Но и это еще оказалось не все. Затем сотрудники администрации вместе с той же Ольгой Максимовой пришли поздравлять тружеников тыла к ним домой. Чиновницы обнимали и целовали бабушек и дедушек, а потом запечатлели себя на фотографиях вместе с героями дня.





Нехаевцы до сих пор пребывают в шоке: какой пример подают чиновники Захоперского сельского поселения, не соблюдающие ограничительные меры и не применяющие средства индивидуальной защиты в пик эпидемии коронавируса в регионе? При этом в Нехаевском районе по данным за 12 мая зафиксировано 7 случаев заражения COVID-19, один человек скончался.

Жители района уже обратились к губернатору Волгоградской области с просьбой разобраться в этой ситуации и наказать нарушителей эпидемиологического режима, которые подвергли опасности здоровье пожилых людей. Между тем, по сведениям информагентства, чиновникам Захоперской сельской администрации в администрации Волгоградской области уже рекомендовали удалить совместные фотографии с тружениками тыла из открытых источников. Однако не все это успели сделать.