Михаил Задорнов: в 2021 году восстановительный рост ВВП России может составить 3,5%

Экономика 14.05.2020 16:54
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14.05.2020 16:54
Российская экономика по итогам второго квартала 2020 года из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, может упасть на 10%, падение по году в целом достигнет 6%. Однако уже в 2021 году компенсационный рост ВВП России составит не менее 3,5%. Об этом президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил в ходе онлайн-конференции «Банки в новой реальности: вызовы и взгляд в будущее», организованной компанией Frank RG. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
По мнению Задорнова, в отличие от кризиса 2008-2009 годов, быстрого отскока экономики мы на этот раз не увидим. В 2020 году возможно резкое падение доходов населения, сопоставимое с тем, которое было в 2014-м. При этом Задорнов полагает, что массовой безработицы в России не будет, поскольку большинство работодателей предпочитает сокращать доходы, но не увольнять персонал. По оценкам президента-председателя правления банка «Открытие», уровень безработицы в стране по итогам 2020 года не превысит 5,5% трудоспособного населения.
При этом Задорнов считает, что банковский сектор встречает нынешний кризис в гораздо более устойчивом положении, чем кризисы 2008 и 2014 годов. У населения, в отличие от прошлых кризисов, практически нет валютных кредитов, гораздо меньше закредитованных людей, не способных обслуживать свои долговые обязательства. А сами банки имеют гораздо более значительный запас капитала.
По мнению главы банка «Открытие», основной удар по российскому банковскому сектору придется по двум направлениям – это неизбежный рост просрочки по кредитам вследствие снижения платежеспособности предприятий МСБ, сервиса и услуг, а также существенное удешевление портфелей ценных бумаг на балансе банков. «Как банки пройдут этот кризис, станет ясно в течение ближайших 3-4 месяцев», - полагает Задорнов.
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