Волгоградские следователи нашли насильника по генотипу спустя 16 лет





О завершении расследования уголовного дела об изнасиловании 16-летней давности заявили сегодня в СУ СКР по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» , на след 51-летнего жителя Камышинского района удалось выйти благодаря современным возможностям экспертизы - по обнаруженным много лет назад на месте происшествия биологическим следам был выделен генотип преступника.

Как рассказали в региональном СУ СКР, вечером 16 ноября 2004 года обвиняемый на улице города Камышина встретил молодую женщину, которая в это время шла домой с остановки общественного транспорта. В безлюдном месте он напал на девушку, силой затащил её на территорию детского сада и изнасиловал. По горячим следам преступление раскрыть не удалось - потерпевшая не могла описать преступника, поскольку тот действовал в маске.

Спустя 16 лет - в 2020 году, изучив сотрудники второго следственного отделения (по расследованию преступлений прошлых лет) регуправления СКР по Волгоградской области назначили ряд дополнительных судебных экспертиз. Проверка выделенного генотипа по специализированным учетам позволила установить личность злоумышленника, которым оказался особо опасный рецидивист. Он в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы за грабеж. Установлено, что злоумышленник шесть раз судим, при этом дважды за изнасилования, совершенные им до нападения на жительницу Камышина.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру региона.



