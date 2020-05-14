Здравоохранение

Вахтовики вывели целый район в Волгоградской области в лидеры по числу заболевших COVID-19

Здравоохранение 14.05.2020 15:49
0
14.05.2020 15:49


Найдена основная причина массового заражения коронавирусом жителей Николаевского района, который демонстрирует в Волгоградской области самые высокие показатели по числу выявленных случаев, сообщает ИА "Высота 102". Предварительные результаты эпидемиологического расследования, проведенного в районе, озвучил сегодня журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
"Очаги заражения там обусловлены большим количеством населения района, которое работает в Москве вахтовым методом и возвращается туда. Это, наверное, основная причина", - сообщил Алимов. Представитель облздрава отметил, что более детально о результатах эпидемиологического расследования расскажет Роспотребнадзор.
Как ранее сообщалось, в районе работала комиссия по выяснению причин высокой заболеваемости COVID-19. Николаевский район находится на втором месте после Волгограда по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции. На вчерашний день в Николаевском районе было зарегистрировано 139 случаев заболевания. 
Напомним, что из-за сложной эпидемиологической обстановки в Николаевском районе введены дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Так, уже с сегодняшнего дня на территории района введен обязательный масочный режим, тогда как в регионе он начнет действовать только с 20 мая.
Жители Николаевского района также не смогут, как другие жители Волгоградской области, с сегодняшнего дня покидать место своего жительства для занятий спортом на свежем воздухе и прогулок с детьми. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Здравоохранение
14.05.2020 14:32
Здравоохранение 14.05.2020 14:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.05.2020 14:02
Здравоохранение 14.05.2020 14:02
Комментарии

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
14.05.2020 11:49
Здравоохранение 14.05.2020 11:49
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.05.2020 10:38
Здравоохранение 14.05.2020 10:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.05.2020 17:49
Здравоохранение 13.05.2020 17:49
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.05.2020 14:16
Здравоохранение 13.05.2020 14:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.05.2020 13:03
Здравоохранение 13.05.2020 13:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.05.2020 11:54
Здравоохранение 13.05.2020 11:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.05.2020 14:23
Здравоохранение 12.05.2020 14:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.05.2020 13:38
Здравоохранение 12.05.2020 13:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.05.2020 11:48
Здравоохранение 11.05.2020 11:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.05.2020 11:53
Здравоохранение 10.05.2020 11:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.05.2020 11:47
Здравоохранение 10.05.2020 11:47
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.05.2020 11:58
Здравоохранение 09.05.2020 11:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.05.2020 08:54
Здравоохранение 09.05.2020 08:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:27
«Сливочная» ОПГ идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:19
В Волгоградской области чиновники задушили в «коронавирусных» объятиях тружеников тылаСмотреть фотографии
16:54
Михаил Задорнов: в 2021 году восстановительный рост ВВП России может составить 3,5%Смотреть фотографии
16:38
Волгоградским детям раздадут более 3 миллиардов рублей от президентаСмотреть фотографии
16:21
Волгоградские следователи нашли насильника по генотипу спустя 16 летСмотреть фотографии
16:18
В Волгоградской области лишили мандатов пятерых депутатовСмотреть фотографии
15:49
Вахтовики вывели целый район в Волгоградской области в лидеры по числу заболевших COVID-19Смотреть фотографии
15:30
В Волгограде бывшего замглавы района подозревают в получении взяткиСмотреть фотографии
15:27
Замгубернатора Волгоградской области не верит в мизерные зарплаты сотрудников интернатаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
В больницы Волгограда закупают томографы для выявления пневмонийСмотреть фотографии
14:02
В Волгоградской области 90 медиков заразились коронавирусомСмотреть фотографии
14:01
Волгоградэнергосбыт: вирус уйдет, а долги останутсяСмотреть фотографии
13:47
В Волгограде пенсионный фонд раскрыл информацию о заражении сотрудника коронавирусомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:26
Сбербанк продлевает срок действия картСмотреть фотографии
12:24
Жителям единственного района в Волгоградской области не разрешили гулять и заниматься спортомСмотреть фотографии
12:04
В Волгоградской области дело о "левом" алкоголе закрыли после солидного пожертвования обвиняемыхСмотреть фотографии
11:57
Сбербанк и Администрация Жирновского муниципального района подписали договор об открытии невозобновляемой кредитной линииСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области почти 100 новых случаев коронавируса за суткиСмотреть фотографии
11:40
Скончался бывший замглавы администрации ВолгоградаСмотреть фотографии
11:28
Поехали: в Волжском общественный транспорт возвращается к "докоронавирусному" графикуСмотреть фотографии
11:26
Зарождение 12-километровой дороги в обход Волгограда оценили с воздухаСмотреть фотографии
11:00
Только четверть жителей ЮФО планируют брать летний отпускСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде бесплатные маски и перчатки для пожилых доставят старшим по подъездамСмотреть фотографии
10:38
Счетная палата указала на завышенную стоимость построенного в Волжском центра трансплантологииСмотреть фотографии
09:42
ДТП на злополучном перекрестке в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:31
В Волгоградской области элеваторы завышали цены на отгрузку зернаСмотреть фотографии
19:04
В Волгограде и в Волжском маски будут продавать на остановкахСмотреть фотографии
17:49
В Волгоградской области медучреждениям из списка дадут бюджетные деньги на борьбу с COVID-19Смотреть фотографии
17:27
В Волгоградской области ожидаются заморозкиСмотреть фотографии
17:14
«Ростелеком» запустил Instagram-сериал «Пушкин 20.20»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 