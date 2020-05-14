



Найдена основная причина массового заражения коронавирусом жителей Николаевского района, который демонстрирует в Волгоградской области самые высокие показатели по числу выявленных случаев, сообщает ИА "Высота 102". Предварительные результаты эпидемиологического расследования, проведенного в районе, озвучил сегодня журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

"Очаги заражения там обусловлены большим количеством населения района, которое работает в Москве вахтовым методом и возвращается туда. Это, наверное, основная причина", - сообщил Алимов. Представитель облздрава отметил, что более детально о результатах эпидемиологического расследования расскажет Роспотребнадзор.

Как ранее сообщалось, в районе работала комиссия по выяснению причин высокой заболеваемости COVID-19. Николаевский район находится на втором месте после Волгограда по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции. На вчерашний день в Николаевском районе было зарегистрировано 139 случаев заболевания.

Напомним, что из-за сложной эпидемиологической обстановки в Николаевском районе введены дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Так, уже с сегодняшнего дня на территории района введен обязательный масочный режим, тогда как в регионе он начнет действовать только с 20 мая.

Жители Николаевского района также не смогут, как другие жители Волгоградской области, с сегодняшнего дня покидать место своего жительства для занятий спортом на свежем воздухе и прогулок с детьми.



