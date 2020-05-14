Здравоохранение

Счетная палата указала на завышенную стоимость построенного в Волжском центра трансплантологии

Здравоохранение 14.05.2020 10:38
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14.05.2020 10:38


Нарушения при строительстве федерального центра трансплантации почки и диализа в Волжском выявила Счетная палата РФ, сообщает ИА "Высота 102". По результатам проверки, которые опубликованы на сайте контрольного ведомства, рекомендовано направить обращение в Генеральную прокуратуру РФ по фактам возможного причинения ущерба при расходовании бюджетных инвестиций, направленных в 2009-2018 годах на строительство указанного центра.
Отмечается, что федеральный центр трансплантации почки и диализа в городе Волжский Волгоградской области строили 22 года  - реализация проекта началась в 1996 году, а закончилась только в 2018 году. При этом по состоянию на конец 2019 года к работе центр так и не приступил.
"Несмотря на то, что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено 9 ноября 2018 года, Центр в 2019 году работу не начал и не получил лицензию на медицинскую деятельность, в том числе из-за неукомплектованности оборудованием. Так, техническое задание 2016 года предусматривало закупку 1175 товарных позиций. В ходе строительства Центра не закуплено 224 наименования медоборудования", – сообщила по итогам проверки Директор профильного департамента Счетной палаты Светлана Меркушина. 
В настоящее время объект передан в оперативное управление ФГБУ "Медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова", в январе 2020 года получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. Планируется, что центр начнет свою работу в первой половине 2020 года. Вопрос с поставкой недостающего оборудования еще не закрыт - им займется Центр Шумакова в рамках отдельно заключенных контрактов.   
Проверка Счетной палаты показала, что за время строительства федерального центра трансплантации почки и диализа в Волжском аказчик работ трижды менялся. С 2013 года им стало ФКУ Минздрава России "Дирекция единого заказчика-застройщика" (ФКУ "ДЕЗЗ2). При этом, как отмечается, ни ФКУ "ДЕЗЗ", ни Минздрав не обладают полной и достоверной информацией о финансировании строительства объекта в 1996-2004 годы. 
Меркушина сообщила, что объем финансирования строительства этого объекта с 2005 по 2018 годы составил 6,4 миллиарда рублей. Сметная стоимость была установлена постановлением правительства РФ еще в 2010 году в текущих ценах и рассчитана с учетом того, что работы будут проведены и закончены к концу 2014 года.
С 2005 года генподрядчиком строительства была немецкая компания "АЙЦ Инжиниринг", но в 2017 году по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств госконтракт был расторгнут. Для завершения строительно-монтажных работ на объекте ФКУ "ДЕЗЗ" заключило в 2018 году контракты с новым подрядчиком. 
"В нарушение требований законодательства при определении начальной максимальной цены контракта вместо индексов Минстроя были применены индексы, утвержденные региональным центром ценообразования в строительстве Волгоградской области. Это привело к необоснованному завышению стоимости контракта на 5,5 млн рублей. Работы по завышенной стоимости приняты и оплачены ДЕЗЗом. По данному факту подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру", – отметила Светлана Меркушина. 
В ходе проверки также были установлены факты изменения существенных условий государственных контрактов, несоблюдение требований к размеру обеспечения контракта.   
В отчете отмечается, что контроль со стороны Минздрава России как главного распорядителя средств федерального бюджета за ходом строительства Центра не носил целенаправленный, систематический характер, и, учитывая неоднократный перенос срока ввода в эксплуатацию, являлся неэффективным.
По итогам проверки в Генеральную прокуратуру Российской Федерации будет направлено обращение "по фактам (рискам) причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации при расходовании бюджетных инвестиций". В документе также говорится, что Счетная палата рекомендует направить представление федеральному казенному учреждению "Дирекция единого заказчика-застройщика (ДЕЗЗ) Министерства здравоохранения Российской Федерации", которое с 2013 года осуществляет функции госзаказчика и застройщика центра.


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