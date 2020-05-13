



Сбербанк начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, за первую рабочую неделю с начала старта программы господдержки в Сбербанке в Волгоградской области уже более 140 клиентов подали заявки на ипотеку онлайн.

В рамках программы господдержки можно оформить ипотеку на покупку жилья в новостройке до 3 млн рублей в Волгоградской и других областях, до 8 млн рублей — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Первоначальный взнос по кредиту — от 20%, срок кредитования по программе — до 20 лет.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк: «Сбербанк в Волгограде только за первую рабочую неделю с начала старта программы госсубсидирования выдал кредиты жителям региона более чем на 20 млн. рублей. При этом, процесс оформления ипотечной сделки в нашем банке позволяет приобрести квартиру дистанционно, не выходя из дома. Наши сотрудники с соблюдением всех мер безопасности для здоровья готовы приехать к клиенту домой для выпуска усиленной электронной цифровой подписи и подписания необходимой документации».

Оформить ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно до 1 ноября 2020 года. Кроме того, 12 мая Сбербанк запустил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция продлится до 30 июня 2020 года. Так, ставка по программе «Господдержка 2020» с учетом дисконта может составить 6,1% годовых.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru.

Сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без посещения офиса Сбербанка. Заявку на кредит можно подать онлайн на DomClick.ru или в мобильном приложении.



