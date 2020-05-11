Росводресурсы продлили сбросы на Волжской ГЭС ради рыбы





С сегодняшнего дня и до 15 мая режим сбросов на Волжской ГЭС сохранится на уровне рыбохозяйственной полки. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, объем сбросов в эти пять дней останется прежним – 16-16,5 тысяч кубометров в секунду.

Напомним, Волжская ГЭС работает в режиме рыбохозяйственной полки с 22 апреля. Решение о ее продолжительности принималось в связи со сложившейся гидрологической обстановки в мае, который оказался богатым на дожди.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в результате аномально теплой погоды, установившейся в бассейне Волги в течение зимнего периода текущего года, прохождение весеннего половодья на Волжско-Камском каскаде в текущем году проходит в нехарактерно ранние сроки. В первом квартале суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме более чем в 2 раза превысил норму (58,8 км³ при норме 23,5 км³).



