Экология

Росводресурсы продлили сбросы на Волжской ГЭС ради рыбы

Экология 11.05.2020 13:20
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11.05.2020 13:20


С сегодняшнего дня и до 15 мая режим сбросов на Волжской ГЭС сохранится  на уровне рыбохозяйственной полки. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, объем сбросов в эти пять дней останется прежним – 16-16,5 тысяч кубометров в секунду. 
Напомним, Волжская ГЭС работает в режиме рыбохозяйственной полки с 22 апреля. Решение о ее продолжительности принималось в связи со сложившейся гидрологической обстановки в мае, который оказался богатым на дожди. 
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в результате аномально теплой погоды, установившейся в бассейне Волги в течение зимнего периода текущего года, прохождение весеннего половодья на Волжско-Камском каскаде в текущем году проходит в нехарактерно ранние сроки. В первом квартале суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме более чем в 2 раза превысил норму (58,8 км³ при норме 23,5 км³).

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