Общество

Плиточка пошла: нижняя терраса набережной Волгограда перестает быть серой

Общество 10.05.2020 13:39
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10.05.2020 13:39


Тротуарная плитка в розово-красных тонах уже выложена на довольно большом пространстве реконструируемой нижней террасы Центральной набережной Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Кроме того, по всей видимости, в ближайшее время начнется формирование будущего внешнего облика новых фонтанов. Параллельно идут другие работы, хотя до окончательных результатов благоустройства еще далеко. Срок сдачи крупного объекта – 2021 год.

Напомним, реконструкция нижней террасы Центральной набережной оценена почти в 1,9 миллиарда рублей. Большую часть средств на глобальную перестройку набережной выделил федеральный бюджет, софинансируют проект также муниципалитет и область. Техническим заданием изначально предусматривалась реконструкция причала №15 с верхней эстакадой и автодорожным подъездом возле концертного зала областной филармонии, приведение в порядок подпорных стен, полуразрушенных лестничных маршей, в том числе между причалами №9 и №10.

 Кроме того, на набережной должны появиться новый парк площадью 16,5 гектаров с летним амфитеатром на 2300 мест. К новой концертной площадке от центральных лестничных спусков в створе улиц Порт-Саида и Ковентри будет вести новый пешеходный мост. Проектом предусмотрена реконструкция существующих фонтанов неподалеку от здания речпорта и сооружение четырех новых. Запланировано мощение пешеходных зон гранитной плиткой, строительство велосипедной дорожки, парковочных площадок и установка общественных туалетов.

С момента строительства в 1952 году набережная имени 62-й Армии в Волгограде ни разу капитально не ремонтировалась. В последние годы это была серая, унылая и неуютная территория с множеством разрушений. Первые серьезные работы по реконструкции начались осенью 2017 года. Что должно в итоге получиться – в видеопрезентации, ранее опубликованной ИА «Высота 102».


 

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