В Волгоградской области в марте закрылись 400 предприятий

Экономика 10.05.2020 23:01
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10.05.2020 23:01
В Волгоградской области в марте 2020 года появились 160 новых организаций. При этом 400 предприятий закрылись и прошли официальную процедуру ликвидации. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные опубликовал Росстат в разделе «Демография организаций». В Волгоградской области среди регионов ЮФО – самый низкий коэффициент так называемой рождаемости организаций – всего 4,4. Самый высокий коэффициент рождаемости в Севастополе – 7,8. Этот город и республика Адыгея стали единственными в Южном федеральном округе, где количество открытых организаций превысило ликвидированные. Так, в Севастополе в марте родились 84 новые компании, а закончили свою деятельность 76. В Адыгее открылись 30 новых организаций, а закрылись 24. В Краснодарском крае начали работу 643 организации, а закончили – 807. В Ростове-на-Дону открылись 564 компании, а закрылось в два раза больше – 1189.
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