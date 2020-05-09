







Мультимедийное шоу на Мамаевом кургане в этом году прошло без многочисленных зрителей. Как сообщает ИА «Высота 102», вечером 9 мая на главной высоте России в Волгограде собрались лишь представители прессы, областного комитета культуры и военные.





Для широкой публики происходившее транслировалось в телевизионном эфире с эффектом «дополненной реальности». На статую «Родина-мать зовет!» и подпорную стенку Мамаева кургана проецировались кадры военной хроники, архивные фотографии, а также виды современного Волгограда. Завершилось действо на Мамаевом кургане фейерверком.





В администрации области рассказали, что в этом году для инсталляции применили новые технические решения. Так, сверху на подпорную стену установили лазерные конструкции, создающие дополнительные поверхности для показа. Кроме того, для улучшения качества воспроизведения видеоряда, увеличены мощности проекционного оборудования — у подножия главной скульптуры мемориального комплекса разместили тысячу диодных панелей. Стоимость организации шоу составила около 4-х миллионов рублей.













