Проплешины на новой спортплощадке возмутили родителей школьников Волгограда

Общество 05.05.2020 18:33
0
05.05.2020 18:33
И полгода не прослужило резиновое покрытие новой спортплощадки возле школы №51 в Тракторозаводском районе Волгограда. В декабре прошлого года здесь состоялось пышное открытие. На площадке танцевали школьницы, широко улыбалась депутат по округу городской думы Ирина Фомина. Директор школы не скрывала радости как за своих подопечных, так и за жильцов домов по-соседству, которые также смогут заниматься футболом и баскетболом.
А вот у Дмитрия Русичева, отца юного спортсмена, качество выполненных на спортплощадке работ изначально вызывало вопросы. «Строили зимой, покрытие укладывали в дождь и снег», - рассказал родитель ИА «Высота 102». Спустя пять месяцев после торжественного открытия в резиновом покрытии спортплощадки образовались большие дыры. «Очевидно, что это не дети виноваты. Надеюсь, все оперативно исправят. Площадка востребована, дети ее очень ждали», - говорит Дмитрий Русичев.
В пресс-службе администрации Волгограда информагентству пояснили, что сотрудники департамента по образованию в ходе комиссионного осмотра спортплощадки выявили локальное разрушение покрытия на площади 2 квадратных метров. Дефекты в рамках гарантийных обязательств устранит компания-подрядчик.
Автор видео Дмитрий Русичев
Реклама
Волгоградские перевозчики распродают маршрутки05.05.2020 22:01
Общество 05.05.2020 22:01
Бардак стабилен: в Краснослободске Волгоградской области без перемен05.05.2020 19:21
Общество 05.05.2020 19:21
«Мы боимся задохнуться»: волгоградские пациенты с ЛАГ напомнили о себе05.05.2020 15:57
Общество 05.05.2020 15:57
В Волгограде коммунальщики дорого заплатят за двойной потоп в квартире05.05.2020 13:54
Общество 05.05.2020 13:54
На юге Волгограда открыли госпиталь для пациентов с COVID-1905.05.2020 11:24
Общество 05.05.2020 11:24
В Волгограде погиб главный дирижер театра музкомедии05.05.2020 11:18
Общество 05.05.2020 11:18
В Росстате назвали количество бедных в Волгоградской области05.05.2020 09:55
Общество 05.05.2020 09:55
Дожди и грозы: Волгоградской области обещают пасмурную погоду04.05.2020 20:47
Общество 04.05.2020 20:47
Глава заболевшего района Волгоградской области призвала жителей прервать цепочку заражений04.05.2020 16:48
Общество 04.05.2020 16:48
На юге Волгограда десятки жилых домов останутся без воды04.05.2020 15:19
Общество 04.05.2020 15:19
Среди новых больных коронавирусом в Волгоградской области – шестеро грудничков04.05.2020 14:41
Общество 04.05.2020 14:41
Против лжи: в Волгограде создали проект «Сохраним нашу Победу»04.05.2020 14:32
Общество 04.05.2020 14:32
Зацветет и заиграет: в Волгограде обустраивают лагерь «Орленок»04.05.2020 12:08
Общество 04.05.2020 12:08
В Волгограде жителей трущоб переселяют в новостройки04.05.2020 10:43
Общество 04.05.2020 10:43
Банк России требует ликвидировать в Волгограде очередной кредитный кооператив04.05.2020 08:39
Общество 04.05.2020 08:39
Реклама