Проплешины на новой спортплощадке возмутили родителей школьников Волгограда











И полгода не прослужило резиновое покрытие новой спортплощадки возле школы №51 в Тракторозаводском районе Волгограда. В декабре прошлого года здесь состоялось пышное открытие. На площадке танцевали школьницы, широко улыбалась депутат по округу городской думы Ирина Фомина. Директор школы не скрывала радости как за своих подопечных, так и за жильцов домов по-соседству, которые также смогут заниматься футболом и баскетболом.

А вот у Дмитрия Русичева, отца юного спортсмена, качество выполненных на спортплощадке работ изначально вызывало вопросы. «Строили зимой, покрытие укладывали в дождь и снег», - рассказал родитель ИА «Высота 102». Спустя пять месяцев после торжественного открытия в резиновом покрытии спортплощадки образовались большие дыры. «Очевидно, что это не дети виноваты. Надеюсь, все оперативно исправят. Площадка востребована, дети ее очень ждали», - говорит Дмитрий Русичев.

В пресс-службе администрации Волгограда информагентству пояснили, что сотрудники департамента по образованию в ходе комиссионного осмотра спортплощадки выявили локальное разрушение покрытия на площади 2 квадратных метров. Дефекты в рамках гарантийных обязательств устранит компания-подрядчик.

Автор видео Дмитрий Русичев



