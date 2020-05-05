Здравоохранение

В Волгоградской области ежегодно растет количество аллергиков

Здравоохранение 05.05.2020 17:38
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05.05.2020 17:38


Количество жителей Волгоградской области, страдающих аллергией, ежегодно растет. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, только за 2019 год выявлено 1171 новый случай бронхиальной астмы - хронического воспалительного заболевания дыхательных путей, которое возникает в результате действия аллергенов. Это на 8,1% выше показателя за 2018 год.
Во Всемирный день борьбы с астмой, который впервые был проведен в первый вторник мая в 1998 году, врачи напоминают, несмотря на сложность, бронхиальная астма хорошо поддается лечению, благодаря которому можно добиться стойкой и длительной ремиссии.
Согласно данным ВОЗ, в мире 300 миллионов человек страдают от этого заболевания. При этом каждое десятилетие их количество возрастает в полтора раза. По данным официальной статистики, астмой страдает более 1,5 миллиона россиян. 

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