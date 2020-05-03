Здравоохранение

Волгоградские онкологи на онлайн съезде рассказали об уникальной операции

Здравоохранение 03.05.2020 17:01
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03.05.2020 17:01


Волгоградские медики приняли участие в международном XI съезде онкологов и радиологов. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, впервые медицинское мероприятие такого масштаба проведено в дистанционном режиме. Главный врач Волгоградского областного уронефрологического центра Дмитрий Перлин возглавил и вел в режиме телеконференции одну из секций по онкоурологии. Также Волгоградский уронефроцентр  представил на мероприятии доклад по впервые выполненной в Российской Федерации лапароскопической операции по удалению опухолевого тромба из нижней полой вены при раке левой почки.
Отметим, с 1996 года съезд является крупнейшим мероприятием для медицинского сообщества стран СНГ и Евразии, позволяющим сохранить профессиональные и научные связи на территории постсоветского пространства в области онкологии. В этом году международное мероприятие собрало рекордное количество участников.
Руководители онкологических служб стран-участниц СНГ в рамках мероприятия обсудили важнейшие вопросы организации эффективной работы в области борьбы с онкологическими заболеваниями в сложных современных условиях.

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