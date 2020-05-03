В ериках Волгоградской области искали взрывоопасные предметы

Экология 03.05.2020 08:37
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03.05.2020 08:37
Акты о приемке первых работ в рамках реабилитации ериков Волго-Ахтубинской поймы подписали в ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства». Как сообщает ИА «Высота 102», подрядчик предъявил к оплате акты о проведенных работах на обследование водоемов на предмет наличия взрывоопасных предметов стоимостью более десяти миллионов рублей.
Напомним, ООО «Гринлайт» по итогам конкурсных процедур получило подряды на экологическую реабилитацию водоемов в Волго-Ахтубинской пойме почти на 1 миллиард рублей. До 2022 года должны быть проведены работы на ериках Гнилой, Верблюд, Осинки, Прорва, Чичера, Чачварин, Дудак, Суходол, Дудаченок, на озерах Самсоновское, Вшивое, Большой Ильмень, Невидимка, Песчанка, Кунак.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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